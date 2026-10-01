Daar waar het Nederlands elftal onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández een vrij aardige start heeft gekend tegen Duitsland en Servië en de focus daarop ligt, is het onder Michael Reiziger bij Jong Oranje nog magertjes. Directe plaatsing voor het EK werd niet afgedwongen en zelfs de play-offs heeft de jeugdploeg niet meer in eigen hand.

Xavi is bij Oranje begonnen met doorselecteren in de spits. Wout Weghorst en Memphis Depay zijn er deze interlandperiode niet bij, terwijl Donyell Malen en Brian Brobbey wel werden opgeroepen. Nu ze allebei geblesseerd zijn afgehaakt, werden Mexx Meerdink en zelfs Joshua Zirkzee uitgekozen door Xavi. Het is een duidelijke boodschap richting de twee ervaren spitsen die er op het WK en onder Ronald Koeman eigenlijk altijd bij waren.

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Ondertussen is het bij Jong Oranje kommer en kwel en ziet het er onder Reiziger tot nu toe nog allesbehalve overtuigend uit. De vraag is of de trainer, die het vertrouwen krijgt en zelfs een kanshebber was om bondscoach te worden, het tij kan keren.

Xavi ziet Jong Oranje moeizaam presteren

Het doorselecteren van Xavi is geen gekke gedachte, maar daarvoor zal hij stiekem toch ook kijken naar hoe de talenten bij Jong Oranje het doen. Op zijn zachtst gezegd kan gesteld worden dat het sinds Michael Reiziger trainer is van het jeugdelftal niet soepel gaat met de talenten van Nederland.

Reiziger is sinds de zomer van 2023 actief in deze rol en maakte tot nu toe vooral de lange kwalificatiereeksen mee voor het jeugd-EK van 2025 en die nu gaande is voor 2027. In 2025 kwalificeerde Jong Oranje zich onder Reiziger voor dit toernooi, werd het tweede in de groep achter Denemarken en werd in de kwartfinale Portugal met 1-0 verslagen. Engeland bleek in de halve finale vervolgens te sterk door een late tegengoal.

Het EK was zeker geen teleurstelling, maar ook geen groot succes te noemen. Al met al presteerde Nederland met de selectie naar verwachting, maar daar is na dat EK eigenlijk onder Reiziger geen spraken meer van geweest. Waarschijnlijk ook tot onvrede van de nu meekijkende Xavi.

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Teleurstellende kwalificatiereeks onder Reiziger

De kwalificatiereeks die daarna is begonnen voor het volgende EK verloopt namelijk totaal niet soepel. Met een nieuwe generatie speelde Reiziger drie keer gelijk, werd er twee keer verloren en alleen gewonnen van Slovenië. Dit terwijl de selectie tot veel meer in staat is. Zeker als er gekeken wordt naar de tegenstanders.

In het meest recente duel, tegen Noorwegen, kon Reiziger beschikken over veel talenten. Zeker in het doel, de achterhoede en op het middenveld barst het van het talent. Denk aan spelers als Gjivai Zechiël, Sean Steur, Kees Smit, Ernest Poku, Dies Janse, Mats Rots, Givairo Read en Thom van Bergen.

Spelers die allemaal in de Eredivisie of zelfs in Europa al wekelijks op hoog niveau spelen. Al met al een selectie waar veel uit te halen valt. Dit kwam er echter onder Reiziger totaal niet uit in bijvoorbeeld het meest recente duel tegen Noorwegen. Eigenlijk is dat al de hele kwalificatiereeks het geval.

Reiziger heeft moeite om maximale uit Jong Oranje te halen

Zo zit Jong Oranje nu in een situatie waarin het zelf de laatste twee duels moet winnen van de twee minste ploegen uit de groep en moet hopen dat Israël een foutje maakt in het laatste duel tegen het al geplaatste Noorwegen. Het gat bedraagt namelijk vier punten, met een duel minder gespeeld voor Nederland.

Mocht Reiziger zich met Jong Oranje niet plaatsen voor het jeugd-EK, dan zou dat gezien de selectie die hij tot zijn beschikking heeft gehad een teleurstelling zijn. Sterker nog, het zou pijnlijk zijn en in schril contrast staan met hoe de start van Xavi bij Jong Oranje is.