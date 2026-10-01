Wie Yassir Zabiri voor de start van het seizoen nog niet kende, kan inmiddels moeilijk meer om de Marokkaanse aanvaller heen. De 21-jarige spits is uitstekend begonnen aan zijn avontuur bij Racing Santander en heeft in zijn eerste zeven wedstrijden in La Liga al zes keer het net gevonden. Wie is deze spits, die deze week werd uitgeroepen tot Talent van de Maand in Spanje?

Zabiri wordt dit seizoen door Stade Rennes verhuurd aan Racing Santander, nadat hij eerder actief was bij FC Famalicão. In totaal kwam de aanvaller tot 386 speelminuten, waarin hij zes doelpunten maakte. Zijn start in Spanje verloopt daarmee bijzonder voortvarend. Hij is een moderne en beweeglijke centrumspits die het vooral moet hebben van zijn loopacties en gevoel voor ruimte. De Marokkaanse aanvaller zoekt regelmatig de diepte achter de verdediging en is door zijn beweging zonder bal lastig te bespelen. In het strafschopgebied is Zabiri bovendien koelbloedig en beschikt hij over een goede afronding. Spanje past bovendien beter bij Zabiri dan Frankrijk, omdat het Spaanse voetbal meer nadruk legt op combinaties, balbezit en samenspel. Het Franse voetbal draait volgens Zabiri vaker om één-tegen-één-duels en fysieke kracht, wat minder goed aansluit bij zijn eigen speelstijl.

Hattrick tegen Elche

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Zijn grote doorbraak kwam op 28 augustus tegen Elche. Zabiri was die avond niet af te stoppen en maakte bij de 3-2 overwinning alle drie de doelpunten van Racing Santander. Het was de eerste hattrick uit zijn carrière en zorgde ervoor dat zijn naam nadrukkelijker werd genoemd.

Na afloop sprak Zabiri tegenover DAZN France zijn dankbaarheid uit. "Ik moet God danken voor deze hattrick, de eerste in mijn carrière. Ik ben mijn familie dankbaar voor hun steun. Ik moet hard blijven werken om ook in de volgende wedstrijd te scoren", aldus de Marokkaanse aanvaller, die ook het belang van het team benadrukte. "Het hele team moet samenwerken. Ik kan het heel goed vinden met de coach en het hele team."

Zijn hattrick bleek geen eenmalige uitschieter. Een paar weken later was Zabiri opnieuw belangrijk tegen Alavés. De spits maakte beide doelpunten in de 2-1 overwinning, waardoor hij na vijf competitiewedstrijden al vijf keer had gescoord.

Ook tegen FC Barcelona wist Zabiri vervolgens het net te vinden. Hij begon op de bank, maar viel in en maakte in de 7-2 nederlaag van Racing Santander alsnog een doelpunt. Ondanks de ruime nederlaag van zijn ploeg bleef zijn persoonlijke reeks daarmee indrukwekkend.

Doelstelling al voor meer dan de helft bereikt

Voorafgaand aan het seizoen had Zabiri zichzelf een duidelijk doel gesteld. Tijdens zijn presentatie sprak hij over zijn bewondering voor Lionel Messi en Luis Suárez. "Mijn rolmodel is altijd Messi geweest. Ik vind de manier waarop Luis Suárez een paar jaar geleden speelde echt geweldig", vertelde hij destijds.

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Daarnaast had Zabiri een concreet aantal doelpunten in gedachten. "Mijn doel dit seizoen was om tien doelpunten te maken", zo gaf hij aan. Met zes goals in zijn eerste zeven wedstrijden heeft hij inmiddels al meer dan de helft van die doelstelling bereikt.

Ook Marokko geeft Zabiri vertrouwen

Zijn sterke prestaties bij Racing Santander leverden Zabiri vervolgens ook een basisplaats op bij de nationale ploeg. Op 25 september maakte hij tegen Gabon zijn basisdebuut voor Marokko en speelde hij 62 minuten.

De aanvaller sprak na zijn debuut met veel waardering over het vertrouwen van de technische staf. "Het is een grote eer. Ik wil de technische staf bedanken voor het vertrouwen en het feit dat ze mij in de basis hebben opgesteld. Ik ben hen enorm dankbaar en hoop goed te blijven presteren."

Ook bondscoach Mohamed Ouahbi was te spreken over Zabiri. "We begonnen met Zabiri vanwege zijn vorm van het moment. We zagen dat hij een zeer goed rendement had bij zijn club", verklaarde de bondscoach. Ouahbi zag bovendien voldoende positieve punten tijdens zijn eerste kennismaking met de aanvaller. "We zijn zeer tevreden met het rendement. Het was geen makkelijke wedstrijd. Het is zijn eerste echte kennismaking met het nationale team."

Van Marrakech naar de nationale ploeg

De snelle ontwikkeling van Zabiri kent een bijzonder begin. De aanvaller begon met voetballen op straat in Marrakech en verhuisde in 2015, op elfjarige leeftijd, naar de Académie Mohammed VI in Rabat. Daar bracht hij uiteindelijk negenenhalf jaar door.

De academie speelde een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. Zabiri is dan ook dankbaar voor de kansen die hij daar kreeg. "Eerlijk gezegd zal ik de Mohammed VI Voetbalacademie altijd dankbaar blijven. Je vindt er alles. Zonder hun potentieel hadden we dit niveau nooit bereikt. Alles stond tot onze beschikking; alles wat we nodig hadden was er."