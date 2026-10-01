Britse minister komt met keiharde boodschap aan Manchester City

Manchester City krijgt vanuit de Britse regering een duidelijke waarschuwing. Minister Lisa Nandy benadrukt dat de club recht heeft op een eerlijk proces, maar wijst tegelijkertijd op de mogelijkheid van uitsluiting uit de Premier League als de beschuldigingen tegen de club uiteindelijk worden bevestigd.

Nandy werd door Channel 5 News gevraagd naar de situatie rond Manchester City. De Britse minister benadrukte dat ze niet vooruit wil lopen op een eventueel beroep en dat de club recht heeft op een eerlijk proces. Wel wees ze op de mogelijke gevolgen als de beschuldigingen tegen City uiteindelijk worden bevestigd.

'Zeer ernstige sanctie'

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"De ultieme sanctie is zeer serieus", aldus Nandy. "Een club kan uit de Premier League worden gezet als dit soort beschuldigingen worden bevestigd. Dat zou uiteraard enorme gevolgen hebben voor iedereen. De grotere vraag is hoe we ervoor zorgen dat we duidelijk begrepen regels hebben die worden nageleefd en consequent worden toegepast, en dat we snel kunnen handelen wanneer ze worden overtreden", zei ze.

Manchester City heeft de beschuldigingen altijd betwist. Het verdere juridische proces moet nog worden doorlopen voordat duidelijk wordt welke gevolgen de zaak eventueel voor de club heeft.

Nandy benadrukte tot slot het belang van de Premier League voor het Verenigd Koninkrijk. "De Premier League is een van onze grootste exportproducten. Het brengt miljoenen mensen plezier en we willen ervoor zorgen dat we de competitie voor de fans in de toekomst beschermen."