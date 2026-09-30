Voor gaat het ineens hard. Van spelen bij Leeds United en West Ham United naar uitblinken op het WK namens Oranje en voor een enorm bedrag naar Al Hilal. Veel dromen komen uit, maar wat staat er nog meer op zijn notitieblokje?

Voorafgaand aan het duel tegen Griekenland in de groepsfase van de Nations League zat Summerville met Xavi bij de persconferentie. Daar werd hem gevraagd naar zijn notities op zijn telefoon, waarin zijn dromen staan. Zo werd deze zomer duidelijk dat hij opgeschreven had naar het WK te willen. "Ik schreef op dat ik het WK wilde halen." Dat is gelukt, maar na het spelen op het WK is de vraag: welke droom heeft hij nu nog op dit lijstje staan?

Artikel gaat verder onder video

Summerville heeft zich echter voorgenomen om deze niet te onthullen. "Als je mij kent, dan weet je dat ik nooit mijn doelen onthul aan mensen. Als ik het heb behaald, dan zal je het van mij horen. Op het WK staan was zo'n doel en dat heb ik gehaald, dus die kan ik nu vertellen."

Summerville schrijft doelstellingen op

Niet alleen op clubniveau, maar ook met Oranje heeft Crysencio Summerville doelstellingen opgeschreven. "Ik schrijf altijd mijn dromen op, over alles eigenlijk. Ik zit bij het Nederlands elftal, dus ik heb ook hier een paar doelen voor mijzelf gesteld."

Voorlopig laat de aanvaller nog niet weten wat deze doelstellingen zijn. "Wanneer we ze samen hebben behaald, zal ik het jullie vertellen." Voor nu zal de buitenwereld dus nog even moeten wachten op de onthulling van deze doelstellingen.