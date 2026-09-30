Crysencio Summerville vertrok deze zomer naar Al Hilal, maar kon afgelopen zomer rekenen op nadrukkelijke belangstelling van absolute Europese topclubs voordat hij de overstap maakte naar Saudi-Arabië. Zo sprak onder meer Real Madrid met de 24-jarige aanvaller.

Summerville verruilde West Ham United afgelopen zomer voor een transfersom ongeveer 65 miljoen euro voor Al Hilal uit Saudi-Arabië. In het Midden-Oosten tekende de uitblinkende Oranje-international een contract tot medio 2030, met een netto jaarsalaris van ruim veertien miljoen euro. In gesprek met ESPN geeft Ivandro Monteiro, die als ‘tweede vader’ van de aanvaller wordt gezien, uitleg over de keuzes die Oranje-international deze zomer heeft gemaakt.

Interesse van Europese top

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Ivandro Monteiro werkt al bijna dertien jaar nauw samen met Crysencio Summerville en werd direct op de hoogte gebracht toen de interesse uit de Europese top op gang kwam: "Hij (Summerville, red.) belde mij op een gegeven moment en zei: 'Je gaat dit niet geloven'. Hij vertelde dat er heel veel clubs interesse hadden. Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Roma, Liverpool, Manchester United… allemaal clubs die met hem hadden gesproken. Ik zei tegen hem: 'Even wachten. Kijk wat er komt. Je weet maar nooit'."

Kort na de contacten met de Europese top meldde Al Hilal zich met een financieel voorstel dat alle eerdere opties overtrof. "Hij zei: 'Moet je horen, dit is gek'. Toen vertelde hij over Al-Hilal en wat ze voor hem zouden willen betalen. En hij zou daar ook heel veel meer gaan verdienen. Ik zei meteen: 'Jongen, pak je koffer en ga. Niet nadenken'."

Summerville heeft maar al te goed goed naar dat advies geluisterd. Inmiddels komt hij uit voor Al-Hilal, de koploper van de Saudi Premier League. Monteiro verwacht dat Summerville zich daar gaat ontwikkelen tot een nog betere buitenspeler: "Ik heb hem zien groeien als voetballer, maar ook als persoon. Hij heeft altijd die discipline gehad. Hij wil altijd beter worden. Ik denk dat hij zelfs de beste aanvaller van Europa kan worden. Als je kijkt naar spelers van zijn leeftijd, zie ik weinig jongens die veel beter zijn."