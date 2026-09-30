Ivan Perišić verrast met opvallende actie richting Lamine Yamal

Ivan Perišić wilde tijdens de wedstrijd tussen Spanje en Kroatië zó graag het shirtje van Lamine Yamal, dat hij niet kon wachten tot het laatste fluitsignaal. De Kroatische routinier besloot namelijk al tijdens de rust zijn shirt te wisselen met Lamine Yamal.

De opvallende actie vond plaats nadat Yamal in de eerste helft opnieuw indruk had gemaakt. De jonge Spaanse aanvaller liet zijn klasse zien en was een constante dreiging voor de Kroatische defensie. Perišić wilde het shirt van de Barcelona-aanvaller blijkbaar zo graag hebben dat hij daar niet nog 45 minuten op wilde wachten.

Normaal gesproken vindt een shirtwissel pas na afloop van een wedstrijd plaats, waardoor de actie van Perišić direct de aandacht trok.

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Yamal ging in de tweede helft vrolijk door waar was gebleven. Hij maakte zijn sterke optreden helemaal compleet door twee doelpunten te maken en een assist te geven. Uiteindelijk versloeg Spanje de Kroaten met 4-1. Perišić speelde zelf uiteindelijk 72 minuten. Yamal werd kort daarvoor, in de 68e minuut, naar de kant gehaald. Het shirt van de Spaanse superster had de Kroaat toen echter al veiliggesteld.