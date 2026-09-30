Cristiano Ronaldo bevestigt groot nieuws: 'Ik ga de waarheid onthullen'

heeft het trainingskamp van Portugal verlaten. De 41-jarige aanvoerder bevestigt dat woensdagavond zelf via Instagram, na dagen van onrust rond zijn positie bij de nationale ploeg. Ronaldo kondigt bovendien aan dat hij op een later moment uitgebreid zal vertellen waarom hij is vertrokken.

De verklaring volgt enkele uren nadat Ronaldo voor de derde opeenvolgende dag niet met zijn ploeggenoten had getraind. Volgens A Bola verliet hij woensdag het Parken Stadion in Kopenhagen in een busje van de Portugese voetbalbond, terwijl vrijwel de volledige selectie zich op het veld meldde.

Dat gebeurde kort nadat bondscoach Jorge Jesus tijdens een persconferentie juist had verzekerd dat Ronaldo zou meetrainen. Jesus ontkende bovendien dat zijn aanvoerder eerder had geweigerd.

Ronaldo bevestigt vertrek na gesprek met bondsvoorzitter

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In zijn eigen verklaring maakt Ronaldo duidelijk dat zijn vertrek volgde na overleg met bondsvoorzitter Pedro Proença. “Na de persconferentie van de bondscoach en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten om het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten”, schrijft hij.

Volgens The Telegraph waren er al crisisgesprekken gaande nadat Ronaldo zondag tijdens de 1-2 zege op Noorwegen de hele wedstrijd op de bank was gebleven. Vooraf zou met hem zijn afgesproken dat hij het laatste halfuur zou spelen, maar Jesus besloot daar tijdens de wedstrijd van af te zien.

Ronaldo liep na het laatste fluitsignaal direct richting de kleedkamer. Vervolgens trainde hij meerdere dagen niet met de groep. Proença wijzigde volgens Portugese media zijn reisplannen om zich bij de selectie te voegen en gesprekken te voeren.

Ronaldo laat nu weten dat zijn volledige verhaal nog volgt. “Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd. Nu is het tijd om Portugal en al mijn ploeggenoten, zonder uitzondering, veel succes te wensen.”