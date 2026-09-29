Ødegaard haalt snoeihard uit naar Bernardo Silva: 'Dit hoort niet...'

heeft na de Nations League-wedstrijd tussen Noorwegen en Portugal hard uitgehaald naar . De Noorse aanvoerder werd in de slotfase geraakt door de Portugese middenvelder en was na afloop duidelijk niet te spreken over de actie.

Silva kwam pas in de 87ste minuut binnen de lijnen, maar kreeg in de blessuretijd een gele kaart voor een overtreding op Ødegaard. De Arsenal-middenvelder bleef na de tackle enige tijd op de grond liggen en sprak zich na afloop uit tegenover de Noorse media.

"Het hoort niet op een voetbalveld. Het is jammer dat mensen zich zo gedragen", aldus Ødegaard, die zichtbaar geïrriteerd was door de actie van Silva.

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De Noor begreep bovendien niet waarom Silva zo hard ingreep. "Het was een hersenloze actie van hem. Hij trapt me neer lang nadat ik de bal heb gespeeld. Ik begrijp niet wat hij aan het doen is."

Ødegaard hield daarnaast een pijnlijke enkel over aan het incident. "Ik hoop het niet, maar ik kreeg daar een tik op mijn enkel, dus waarschijnlijk zal het vanavond niet goed voelen."

Silva kreeg na afloop ook vragen over de veelbesproken overtreding. De Portugees reageerde opvallend kort op het incident. "Welke tackle? Dat is voetbal, mijn vriend."

Noorwegen verloor het duel uiteindelijk met 2-1 van Portugal. Voor Ødegaard is het de komende dagen afwachten hoe zijn enkel reageert en of hij daardoor de volgende interland van Noorwegen moet missen.