Trip naar Ibiza op laatste moment afgeblazen: 'Xavi wilde hem bij Oranje'

had deze interlandperiode aanvankelijk heel anders voor zich gezien. De spits van AZ zou met zijn vriendin naar Ibiza vertrekken, totdat een onverwachte oproep van het Nederlands elftal zijn planning volledig veranderde. Enkele dagen later stond de 23-jarige aanvaller in de basis tegen Servië, maakte hij twee doelpunten en bezorgde hij zijn vader Martijn Meerdink thuis in Winterswijk een avond vol trots.

De ontwikkeling ging razendsnel. Meerdink was aanvankelijk niet geselecteerd, maar kreeg zondagavond alsnog te horen dat hij zich een dag later bij Oranje moest melden. "Mexx zou eigenlijk met zijn vriendin naar Ibiza gaan", vertelt vader Martijn aan de NOS. "Maar dan word je zondagavond toch gebeld door de teamleiders van AZ en het Nederlands elftal en mag je je op maandag melden. En nu dit, in de hoogste versnelling."

Martijn Meerdink vol spanning bij strafschop

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"Dat Mexx tegen Duitsland mocht invallen was natuurlijk al gigantisch, laat staan dat hij zijn basisdebuut mag maken zoals tegen Servië", zegt vader Meerdink, die zelf ook een interland speelde. "En dan krijgen ze een strafschop en zie je Mexx daar heel zelfverzekerd staan... Toen kregen we met de familie wel gigantische zenuwen, moet ik eerlijk zeggen."

Later scoorde Meerdink nogmaals. "Een superspitsengoal", noemt Martijn de beslissende treffer. "Het is al mooi hoe die opgezet werd, via Guus Til. En dan neemt Mexx 'm mee met zijn wat mindere rechterbeen en schiet hij 'm met overtuiging vallend binnen."

Meerdink wacht nog twee interlands met Oranje

Het Nederlands elftal speelt deze interlandperiode nog tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië. Martijn Meerdink volgt het uitduel met de Grieken vanuit Winterswijk en is bij de daaropvolgende wedstrijd tegen Servië wel in het stadion aanwezig.

Martijn hoopt dat zijn zoon de komende tijd fit blijft. "Mexx is er tot nu toe goed doorheen gekomen, maar ik denk dat AZ ook met een schuin oog meekijkt naar de interlands. Natuurlijk zou je altijd zeggen: je moet hem nu in de basis laten staan. Maar je wil hem ook fit houden."