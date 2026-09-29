Xavi krijgt grote complimenten na ‘gedurfde keuze’: ‘Hij is geen teamplayer’

Gertjan Verbeek juicht het niet-selecteren van alleen maar toe, zo vertelt hij tegenover FCUpdate-journalist Sander Kamphof. De oud-voetbaltrainer vindt de keuze van Xavi Hernández ‘gedurfd, maar wel de goede keuze’.

Onder Ronald Koeman was Memphis Depay een van de vaste namen in de selectie, maar onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández lijkt de rol van de topscorer aller tijden uitgespeeld. Zelfs na blessures van Brian Brobbey en Donyell Malen kreeg de spits van Corinthians geen oproep voor Oranje. Joshua Zirkzee, die dit Premier League-seizoen welgeteld twintig minuten meespeelde bij Manchester United, krijgt de voorkeur.

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“Ik ben geen voorstander van Memphis Depay. Als je ziet hoe hij het de laatste tijd heeft gedaan, vind ik het logisch dat hij niet geselecteerd wordt”, begint Verbeek bij FCUpdate. Hij snapt overigens wel waarom Koeman de aanvaller wél altijd opriep: “Ik begreep Ronald Koeman – wegens zijn vertrouwensrelatie met Depay – daarin wel. Xavi beoordeelt dat natuurlijk anders. Hij heeft hem meegemaakt bij FC Barcelona, maar kiest ervoor om hem niet op te roepen.”

Verbeek vervolgt: “Dat is een gedurfde keuze, maar wel een goede keuze. Met Depay haal je veel andere dingen binnen. Het is nooit echt een teamplayer, hij wil altijd opvallen. Ik ben meer van teamplayers, en dat er niemand is die buiten de pot moet pissen. Het is misschien wel een keer goed om zulke jongens thuis te laten”, is hij kritisch.