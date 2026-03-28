Verbeek heeft groot nieuws: ‘Transfer Weghorst naar Twente kan de prullenbak in’

28 maart 2026, 18:23
Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Gertjan Verbeek denkt dat er een streep kan door de geruchten over een terugkeer van Wout Weghorst naar FC Twente. De oud-trainer weet dat de Tukkers dicht bij een contractverlenging van Ricky van Wolfswinkel zijn, zo vertelt hij bij De Oosttribune.

Weghorst en Twente worden al een tijdje met elkaar in verband gebracht. Het contract van de boomlange spits loopt af bij Ajax, waardoor het ernaar uitziet dat hij komende zomer transfervrij is. Omdat Weghorst al eerder uitsprak dat hij graag voor FC Twente zou uitkomen, werd de link met een transfer al snel gelegd. Bovendien is Erik ten Hag werkzaam als technisch directeur van Twente. Als trainer van Manchester United haalde hij Weghorst al eens naar de Premier League.

Toch lijkt die overstap er niet te gaan komen. Met Sam Lammers beschikken de Tukkers over een eerste spits, en met Van Wolfswinkel daarachter over een uitstekende tweede keus. De 37-jarige spits is op weg naar een contractverlenging in De Grolsch Veste. “Ik meende vrijdag op de radio te horen dat het zo goed als rond was, nog één jaartje erbij”, zegt de oud-trainer van Twente bij De Oosttribune.

“Ik vind het ook wel verstandig, want de rol die hij nu heeft (tweede spits, red.), heeft hij al geaccepteerd. Waarom zou hij dat niet nog een jaartje accepteren? Hij is een goede stand-in voor Lammers”, vindt Verbeek.

Streep door transfer naar Twente voor Weghorst

Door de contractverlenging lijkt de transfer van Weghorst naar Twente niet door te gaan. “Misschien zegt dit ook iets over Weghorst, dat die verhalen ook de prullenbak inkunnen”, aldus Verbeek, die een compliment uitdeelt aan de Ajax-spits. “Ik ben geen Wout Weghorst-fan, maar ik heb wel veel respect voor wat hij bereikt heeft met zijn kwaliteiten.”

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

