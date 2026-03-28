John van den Brom weet nog niet of komend seizoen voor FC Twente speelt, zo laat hij weten aan Tubantia. De spits van Ajax loopt komende zomer uit zijn contract en wordt hevig gelinkt aan een stap naar Enschede, maar de trainer van de Tukkers durft zich er nog niet over uit te spreken.

Van den Brom werkte tussen 2016 en 2018 twee seizoenen met Weghorst samen bij AZ. Op basis van de geruchten die de afgelopen periode rondgaan, zouden de twee zomaar komende zomer herenigd kunnen worden, ditmaal bij FC Twente. In een uitgebreid stuk van Tubantia ter ere van de vijftigste interland van Weghorst, die hij vrijdag speelde tegen Noorwegen (2-1 winst) gaat Van den Brom in op de geruchten.

Artikel gaat verder onder video

“Of ik hier bij FC Twente weer met hem ga werken?”, herhaalt de oefenmeester de vraag die hem wordt gesteld. “Dat weet ik niet”, geeft hij toe. “Dat is niet alleen aan mij. Ik heb geen idee”, maakt Van den Brom duidelijk. “Ik weet alleen dat ik altijd goed met hem heb gewerkt”, besluit de trainer.

Verbeek verwacht Weghorst niet bij Twente

Als het aan Gertjan Verbeek ligt, komt Weghorst helemaal niet naar de Grolsch Veste, zo laat hij weten in De Oosttribune. De oud-trainer stelt namelijk dat FC Twente dicht bij een overeenkomst is met Ricky van Wolfswinkel over een nieuw contract. “Ik meende op de radio te horen dat het zo goed als rond was, nog een jaar erbij”, aldus Verbeek, die dat een verstandige zet zou vinden. “Want de rol die hij nu heeft, heeft hij al geaccepteerd. Waarom zou hij dat niet nog een jaar accepteren?”

“Misschien zegt dit ook iets over Weghorst, dat die verhalen ook de prullenbak in kunnen”, gaat de voormalig trainer van Feyenoord en AZ verder. “Van Wolfswinkel is niet de jongste meer, maar op het moment dat hij erin komt, gebeurt er wel wat. Hij kan ook wel wat forceren. Maar als hij bijtekent, wat moet Wout Weghorst dan nog?”, vraagt Verbeek zich af.