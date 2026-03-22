Van den Belt rekent af met kritiek: 'Wij zijn ook geen robots'

is bij FC Twente eindelijk weer vrij in zijn hoofd. In een uitgebreid interview met Voetbal International staat de 24-jarige middenvelder stil bij de enorme druk van de buitenwereld in de voetballerij.

"Mensen van honderd kilo zitten na tien bier op de bank over je te oordelen", aldus een eerlijke Van den Belt. De middenvelder ziet parallellen tussen de kritiek op zijn oud-trainer Arne Slot bij Liverpool en de vluchtigheid van het voetbal. "Als je bij een topploeg niet wint, wordt iedereen snel negatief. Maar Arne is een heel goede trainer, dat heb ik bij Feyenoord zelf kunnen ervaren", vertelt hij. Van den Belt pleit voor meer menselijkheid, zeker na het overlijden van Diogo Jota: "Voetballers zijn mensen. Wordt nog vaak vergeten. Wij zijn ook geen robots."

Tactische magie en schijt-aan-alles

Zijn eigen doorbraak beleefde hij onder Dick Schreuder bij PEC Zwolle, die hem dwong meer lef te tonen. "Hij vond dat ik ook eens een dribbel moest inzetten. Uiteindelijk kreeg ik een soort schijt-aan-alles-gevoel. Als je dat te pakken hebt, ben je niet meer te houden." Bij Feyenoord raakte hij onder de indruk van de tactische voorspellingen van Slot. "Lazio-thuis was bizar. Wat hij had voorspeld, gebeurde. Ongekend."

Hoewel hij bij Feyenoord genoegen moest nemen met een reserverol achter internationals als Mats Wieffer en Quinten Timber, voelt hij zich bij Twente nu op zijn plek onder John van den Brom. "De trainer creëert een goed gevoel, daarmee maakt hij een verschil. Ik ben er nog gevoeliger voor dan andere jongens: dat het klikt met een trainer."