Bournemouth heeft Álex Jiménez buiten de selectie gezet voor het Premier League-duel met Fulham. De club bevestigt vrijdag dat er een intern onderzoek loopt naar socialmediaberichten die de rechtsback zou hebben verstuurd.

Op sociale media doken screenshots op van Instagram-chatgesprekken die Jiménez gevoerd zou hebben. In die berichten zou de Spaanse verdediger contact hebben gehad met een meisje dat aangaf vijftien jaar oud te zijn.

Instagram-berichten Jiménez aan minderjarig meisje

Artikel gaat verder onder video

Op de screenshots is te zien dat Jiménez aanstuurt op een fysiek afspraakje met een meisje dat aangeeft 15 jaar te zijn. “Maakt dat je niet uit?”, vraagt ze. Toch wil Jiménez het meisje zien. “Natuurlijk maakt het me wel uit. Maar ik houd van kleinere meisjes. Ik ben nog nooit met een meisje van 15 geweest.” Op een andere screenshot vraagt hij: "Maar als we elkaar zien, zou je dan volwassen dingen doen?"

Bournemouth reageert enkele uren later met een officiële verklaring. “Bournemouth is op de hoogte van berichten die circuleren op sociale media over rechtsback Álex Jiménez”, meldt de club. “We begrijpen de ernst van de situatie en er loopt momenteel een onderzoek. Daarom maakt Álex geen deel uit van de selectie voor de Premier League-wedstrijd tegen Fulham. De club geeft voorlopig geen verder commentaar.”

Jiménez geldt dit seizoen als een vaste waarde binnen het elftal van trainer Andoni Iraola en stond in de laatste vijf competitiewedstrijden nog in de basis. In totaal kwam de twintigjarige Spanjaard al 32 keer in actie voor Bournemouth.

Iraola reageert voorzichtig op situatie rond Jiménez

Iraola krijgt vrijdag tijdens zijn wekelijkse persmoment vragen over de kwestie. De Spaanse coach houdt zich op de vlakte, maar maakt duidelijk dat Bournemouth de zaak serieus neemt.

“De club moet onderzoeken wat er precies is gebeurd”, zegt Iraola. “Daarna zullen we bekijken hoe we verdergaan. Ik hoop dat het niet is wat we denken.” Jiménez vierde vrijdag zijn 21e verjaardag, maar van een feestelijke dag was nauwelijks sprake.

De verdediger maakte pas in februari definitief de overstap naar Bournemouth, nadat hij eerder al op huurbasis actief was voor de club. Bournemouth betaalde 18,5 miljoen euro aan AC Milan en legde hem vast met een contract voor 5,5 jaar.

Voor zijn periode in Italië stond Jiménez tien jaar onder contract bij Real Madrid, waar hij werd gezien als een groot talent. Iraola sprak zich eerder dit seizoen nog lovend uit over zijn ontwikkeling en gaf zelfs aan dat de Spanjaard in de toekomst ook hoger op het veld zou kunnen spelen.