Sunderland hakt knoop door over toekomst Lutsharel Geertruida

8 mei 2026, 17:39
Lutsharel Geertruida
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Sunderland maakt geen gebruik van de optie tot koop in het huurcontract van Lutsharel Geertruida, zo weet journalist Philipp Hinze van het Duitse Sky.  Daardoor keert de verdediger in principe terug naar RB Leipzig, al lijkt zijn toekomst ook daar niet te liggen.

Sunderland zou Geertruida voor circa 23 miljoen euro kunnen overnemen. De twintigvoudig Oranje-international kwam namens the Black Cats tot 27 optredens in alle competities, al slaagde hij er niet in om een vaste basisplaats te veroveren in het elftal van trainer Régis Le Bris.

Sunderland, de huidige nummer twaalf van de Premier League, zou de knoop hebben doorgehakt en wil de koopoptie niet lichten. Daardoor gaat Geertruida terug naar Leipzig, waar zijn contract doorloopt tot medio 2029. "Maar de kans is groot dat hij ook niet bij de Bundesliga-club blijft", schrijft journalist Hinze. "Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing"

“De eerste verkennende gesprekken hebben inmiddels al plaatsgevonden”, klinkt het verder. “Geertruida ligt nog altijd goed in de markt bij clubs uit de vijf grootste competities van Europa. Mogelijke geïnteresseerde clubs en eventuele aanbiedingen worden momenteel zorgvuldig in kaart gebracht en beoordeeld.”

Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 25 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
25
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
10
Everton
35
0
48
11
Fulham
35
-5
48
12
Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle
35
-2
45
14
Leeds
35
-5
43

