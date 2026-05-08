Sunderland maakt geen gebruik van de optie tot koop in het huurcontract van , zo weet journalist Philipp Hinze van het Duitse Sky. Daardoor keert de verdediger in principe terug naar RB Leipzig, al lijkt zijn toekomst ook daar niet te liggen.

Sunderland zou Geertruida voor circa 23 miljoen euro kunnen overnemen. De twintigvoudig Oranje-international kwam namens the Black Cats tot 27 optredens in alle competities, al slaagde hij er niet in om een vaste basisplaats te veroveren in het elftal van trainer Régis Le Bris.

Sunderland, de huidige nummer twaalf van de Premier League, zou de knoop hebben doorgehakt en wil de koopoptie niet lichten. Daardoor gaat Geertruida terug naar Leipzig, waar zijn contract doorloopt tot medio 2029. "Maar de kans is groot dat hij ook niet bij de Bundesliga-club blijft", schrijft journalist Hinze. "Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing"

“De eerste verkennende gesprekken hebben inmiddels al plaatsgevonden”, klinkt het verder. “Geertruida ligt nog altijd goed in de markt bij clubs uit de vijf grootste competities van Europa. Mogelijke geïnteresseerde clubs en eventuele aanbiedingen worden momenteel zorgvuldig in kaart gebracht en beoordeeld.”