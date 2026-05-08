Real Madrid heeft hard ingegrepen na het incident tussen en . De club maakt bekend dat beide middenvelders een boete van liefst 500.000 euro per persoon krijgen. Daarmee komt het totale sanctiebedrag uit op één miljoen euro.

Sportieve maatregelen blijven echter uit. De Spaanse topclub heeft besloten geen schorsingen of andere disciplinaire straffen op te leggen, nadat zowel Valverde als Tchouaméni excuses had aangeboden voor het incident.

Artikel gaat verder onder video

"Beide spelers zijn vandaag verschenen voor de onderzoeker die de zaak behandelt", luidt het statement van Real Madrid. "Tijdens die bijeenkomst hebben de spelers hun diepe spijt uitgesproken over wat er is gebeurd en hun excuses aan elkaar aangeboden."

"Daarnaast hebben zij ook hun excuses aangeboden aan de club, hun teamgenoten, de technische staf en de supporters. Beide spelers hebben bovendien aangegeven dat zij bereid zijn elke sanctie te accepteren die Real Madrid passend acht", klinkt het.

"Gezien deze omstandigheden heeft Real Madrid CF besloten beide spelers een geldboete van vijfhonderdduizend euro op te leggen. Daarmee zijn de interne procedures in deze zaak afgerond."

Real Madrid grijpt direct in na explosieve ruzie

De krant Marca onthulde donderdag dat het na de trainingssessie van het eerste elftal tot een uitbarsting kwam tussen Valverde en Tchouaméni, die het een dag eerder ook al met elkaar aan de stok zouden hebben gekregen. In de kleedkamer zou het tot een handgemeen zijn gekomen, waarbij Valverde een val maakte die ervoor zorgde dat hij zelfs kort het bewustzijn verloor. De middenvelder werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan een hoofdwond.

Real Madrid maakte daarna bekend een interne tuchtprocedure op te starten tegen beide spelers. Bovendien ontbreekt Valverde zondag in de Clásico tegen FC Barcelona. Vanwege zijn hoofdblessure moet de Uruguayaan tien tot veertien dagen rust houden.

Valverde ontkende harde verhalen

Valverde reageerde later uitgebreid via Instagram op de ontstane commotie. De middenvelder bevestigde dat er een incident had plaatsgevonden, maar weersprak dat er daadwerkelijk rake klappen waren gevallen.

"Door de vermoeidheid van de competitie en de frustratie lijkt het alsof alles uit proportie wordt geblazen", schreef Valverde. Ook hekelde hij het uitlekken van het incident. "In een normale kleedkamer kunnen deze dingen gebeuren, normaal gesproken wordt dit intern opgelost zonder dat het in de openbaarheid komt."

De Uruguayaan ontkende bovendien dat hij of Tchouaméni elkaar fysiek hadden aangevallen. "Vandaag hadden we weer een meningsverschil. Daarbij heb ik per ongeluk een tafel geraakt, waardoor ik een kleine snee in mijn voorhoofd heb opgelopen en ik een routinebezoek aan het ziekenhuis moest brengen. Op geen enkel moment heeft mijn teamgenoot mij geslagen, of ik hem."