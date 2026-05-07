Franse media: 'Valverde zelfs buiten bewustzijn na vechtpartij met Real-ploeggenoot'

De spanningen binnen Real Madrid zijn volledig geëscaleerd na een nieuwe confrontatie tussen en . Eén dag na de explosieve situatie is de bom opnieuw gebarsten bij De Koninklijke. Volgens Marca is Valverde afgevoerd naar het ziekenhuis na het nieuwe incident.

Het is een ongekende chaos bij Real Madrid. Gisteren (woensdag) liepen de gemoederen hoog op tijdens een partijvorm op het trainingscomplex in Valdebebas. Na een stevige ingreep zochten Valverde en Tchouaméni elkaar op, waarna er over en weer werd geduwd en een felle woordenwisseling ontstond. Teamgenoten en stafleden moesten er uiteindelijk aan te pas komen om de twee sterkhouders uit elkaar te halen. Het conflict beperkte zich bovendien niet tot het veld, want de verhitte discussie zou zich in de kleedkamer verder hebben voortgezet.

Eén dag later is de rust allesbehalve teruggekeerd bij de Madrilenen, want er zou opnieuw een bom zijn gebarsten. Volgens interne bronnen was de toon al vanaf het begin van de dag gespannen. Valverde zou weigerachtig zijn geweest om Tchouaméni de hand te schudden, waarna de sfeer tijdens de training verder verslechterde. De spanningen liepen uiteindelijk dusdanig hoog op dat het tot een felle confrontatie in de kleedkamer kwam, direct na afloop van de sessie.

Escalatie in de kleedkamer van Real Madrid

Wat zich vervolgens in de kleedkamer afspeelde, wordt door betrokkenen omschreven als “veel erger” dan het incident vaneen dag eerder in Valdebebas. De situatie liep volledig uit de hand en vereiste ingrijpen van meerdere aanwezigen om de gemoederen te bedaren. Tijdens het incident raakte Valverde, zonder opzet van Tchouaméni, zodanig gewond dat hij medische verzorging nodig had en met een hoofdwond naar het ziekenhuis werd gebracht.

Nog geen enkele speler verliet na het incident het trainingscomplex van Real Madrid op Ciudad Real Madrid. Kort na de escalatie werd een spoedvergadering belegd, waarbij ook directiefunctionaris José Ángel Sánchez aanwezig was. Het overleg had als duidelijk doel om de oplopende spanningen een halt toe te roepen en verdere schade binnen de selectie te voorkomen.

RMC: 'Valverde verloor bewustzijn na vechtpartij met Tchouaméni'

Het Franse RMC Sport komt later op de donderdagmiddag met aanvullende informatie over de onenigheid tussen Valverde en Tchouaméni. Volgens het medium kwam Valverde bij de vechtpartij in de kleedkamer ten val, waardoor de Uruguayaan zelfs 'een paar seconden' het bewustzijn verloor. Arbeloa zou hem daarna vergezeld hebben richting het ziekenhuis, waar zijn hoofdwond werd gehecht.