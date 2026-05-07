NOS sluit deal: WK-beelden komende zomer óók te zien bij Talpa

De NOS en Talpa hebben een overeenkomst gesloten over het uitzendingen van samenvattingen van de wedstrijden op het Wereldkampioenschap voetbal dat komende zomer in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gehouden. Dat maken beide omroepen donderdagmiddag bekend.

Alle 104 de WK-wedstrijden worden komende zomer live uitgezonden door de NOS. Daarnaast krijgt het Talpa van John de Mol door de overeenkomst het recht om van alle wedstrijden de samenvattingen uit te zenden. Dat zal dagelijks om 17.00 uur gebeuren in het programma Het Oranje Café, waarin Sam van Royen zijn presentatiedebuut zal maken, zo meldt Talpa.

Geweldig nieuws voor Vandaag Inside én De Oranjezomer

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zijn de WK-beelden door de deal ook bruikbaar voor de andere populaire Talpa-programma's als Vandaag Inside en De Oranjezomer. Vanaf donderdag 11 juni komen Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp vier avonden per week met Vandaag Inside Oranje, daarnaast begint op zaterdag 13 juni een nieuwe reeks van De Oranjezomer met Hélène Hendriks, die vanaf dat moment elke vrijdag, zaterdag en zondag wordt uitgezonden. Beide programma's komen in veel gevallen zelfs met twee uitzendingen op een dag.

'Publieke en commerciële kracht combineren'

"Met deze samenwerking rondom het WK-voetbal laten NOS en Talpa Network zien dat samenwerking in een veranderend medialandschap mogelijk is om grote evenementen relevant en toegankelijk te houden", schrijft de NOS in een persbericht. "Door publieke en commerciële kracht te combineren, is er één helder doel: zoveel mogelijk mensen in Nederland verbinden rondom het grootste voetbalevenement ter wereld", aldus de omroep.

Reactie Xander van der Wulp (NOS)

Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport, laat weten: "We hebben eerder aangegeven open te staan voor publiek-private samenwerking. De rechten op live-wedstrijden en alle samenvattingen hebben we daarom vorig jaar via een tender aangeboden. Uit de gesprekken hierover is een samenwerking met Talpa ontstaan. In deze samenwerking doen we waar we als NOS voor staan: de NOS brengt alle wedstrijden live en verzorgen de volledige verslaggeving van het WK op tv, radio en online. Talpa maakt aanvullend een tv-programma met samenvattingen. Zo vullen we elkaar aan en zorgen we dat het WK voor een zo groot mogelijk publiek te volgen is."

Reactie Maarten Meijs (Talpa)

Maarten Meijs, de CEO van Talpa Network, vult aan: "Door als commercieel mediabedrijf samen met de publieke omroep te werken, vergroten we niet alleen ons bereik, maar ook de impact van het WK-voetbal in Nederland. Zo maken we het toernooi toegankelijk voor een breed publiek én creëren we nieuwe mogelijkheden voor partners en adverteerders."