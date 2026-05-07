Live voetbal

AS Roma verder op Nederlandse toer: 'Koopmeiners én Summerville in beeld'

7 mei 2026, 16:00
Teun Koopmeiners en Crysencio Summerville
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Donyell Malen en Devyne Rensch krijgen volgend seizoen bij AS Roma mogelijk gezelschap nóg twee Nederlanders. Volgens het gerenommeerde La Gazzetta dello Sport heeft de huidige nummer vijf van de Serie A belangstelling voor zowel Teun Koopmeiners (Juventus) als Crysencio Summerville (West Ham United).

Koopmeiners (28) is bezig aan zijn tweede seizoen bij Juventus. De veelzijdige middenvelder is lang niet elke week verzekerd van een basisplaats en wordt door De Oude Dame mogelijk betrokken in een ruildeal met AS Roma, aldus La Gazzetta. De Ivoriaanse verdediger Evan N'Dicka zou namelijk de overstap naar Turijn moeten maken, waarbij Roma aan een transfersom van rond de 40 miljoen euro zou denken.

Artikel gaat verder onder video

Juventus kan echter niet aan de vraagprijs van Roma voldoen, en zou daarom overwegen om Koopmeiners in de deal te betrekken. Mocht het zover komen, dan wordt de oud-speler van AZ in Rome herenigd met de trainer onder wie hij floreerde bij zijn vorige club Atalanta: Gian Piero Gasperini. Buiten Roma zouden ook verschillende Turkse clubs al aanbiedingen bij Koopmeiners hebben neergelegd, maar de roze sportkrant vermoedt dat een overstap naar Roma zijn voorkeur zou genieten.

Daarnaast wil Gasperini zijn aanvalslinie komende zomer van een impuls voorzien, aldus La Gazzetta in een tweede artikel. Daartoe zijn drie spelers in beeld, waarbij Antonio Nusa (RB Leipzig) als topkandidaat geldt. Daarnaast zouden ook Summerville en voormalig FC Twente-speler Christos Tzolis (Club Brugge) in beeld zijn. Summerville lijkt daarbij het meest haalbaar, zeker als West Ham dit seizoen degradeert naar de Championship.

➡️ Meer Serie A nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bijlow Oranje

Opluchting voor Bijlow: WK-droom is nog steeds springlevend

  • wo 29 april, 08:40
  • 29 apr. 08:40
  • 1
Donyell Malen viert een van zijn drie treffers bij AS Roma - Pisa

Roma legt Donyell Malen definitief vast na geweldig eerste halfjaar

  • vr 1 mei, 19:51
  • 1 mei 19:51
Ronald de Boer

Ronald de Boer denkt aan Ronaldo bij beelden van Malen

  • ma 27 april, 21:31
  • 27 apr. 21:31
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
28
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
3
Milan
35
19
67
4
Juventus
35
28
65
5
Roma
35
23
64
6
Como
35
31
62
7
Atalanta
35
15
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws