Donyell Malen en Devyne Rensch krijgen volgend seizoen bij AS Roma mogelijk gezelschap nóg twee Nederlanders. Volgens het gerenommeerde La Gazzetta dello Sport heeft de huidige nummer vijf van de Serie A belangstelling voor zowel (Juventus) als (West Ham United).

Koopmeiners (28) is bezig aan zijn tweede seizoen bij Juventus. De veelzijdige middenvelder is lang niet elke week verzekerd van een basisplaats en wordt door De Oude Dame mogelijk betrokken in een ruildeal met AS Roma, aldus La Gazzetta. De Ivoriaanse verdediger Evan N'Dicka zou namelijk de overstap naar Turijn moeten maken, waarbij Roma aan een transfersom van rond de 40 miljoen euro zou denken.

Artikel gaat verder onder video

Juventus kan echter niet aan de vraagprijs van Roma voldoen, en zou daarom overwegen om Koopmeiners in de deal te betrekken. Mocht het zover komen, dan wordt de oud-speler van AZ in Rome herenigd met de trainer onder wie hij floreerde bij zijn vorige club Atalanta: Gian Piero Gasperini. Buiten Roma zouden ook verschillende Turkse clubs al aanbiedingen bij Koopmeiners hebben neergelegd, maar de roze sportkrant vermoedt dat een overstap naar Roma zijn voorkeur zou genieten.

Daarnaast wil Gasperini zijn aanvalslinie komende zomer van een impuls voorzien, aldus La Gazzetta in een tweede artikel. Daartoe zijn drie spelers in beeld, waarbij Antonio Nusa (RB Leipzig) als topkandidaat geldt. Daarnaast zouden ook Summerville en voormalig FC Twente-speler Christos Tzolis (Club Brugge) in beeld zijn. Summerville lijkt daarbij het meest haalbaar, zeker als West Ham dit seizoen degradeert naar de Championship.