Goed nieuws voor . De blessure die de doelman zondagmiddag opliep in het duel tussen Genoa en Como (0-2) lijkt mee te vallen.

Bijlow werd in zijn carrière al veelvuldig geplaagd door blessures, maar de laatste maanden bleef hij fit. Sinds zijn winterse overstap van Feyenoord begon de keeper in de Serie A dertien wedstrijden op rij in de basis. Zondag ging het echter opnieuw mis: de doelman bleef in de rust van de wedstrijd tegen Como achter in de kleedkamer, omdat hij volgens Italiaanse media een spierblessure had opgelopen.

Toch lijkt de schade beperkt. Volgens Genoa stond de oud-Feyenoorder dinsdag namelijk alweer op het trainingsveld in Italië: 'Tests hebben geen problemen aangetoond', zo klinkt het. Het is een opsteker voor Bijlow, want een nieuwe langdurige blessure zou een flinke tegenvaller zijn in een periode waarin het juist goed gaat.

Artikel gaat verder onder video

Zeker met het oog op het naderende WK komt het nieuws maar al te goed uit. De 28-jarige keeper werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador bleef hij echter beide keren negentig minuten op de bank, maar hij is een kandidaat om mee te gaan naar het eindtoernooi.