Opluchting voor Bijlow: WK-droom is nog steeds springlevend

29 april 2026, 08:40
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Goed nieuws voor Justin Bijlow. De blessure die de doelman zondagmiddag opliep in het duel tussen Genoa en Como (0-2) lijkt mee te vallen.

Bijlow werd in zijn carrière al veelvuldig geplaagd door blessures, maar de laatste maanden bleef hij fit. Sinds zijn winterse overstap van Feyenoord begon de keeper in de Serie A dertien wedstrijden op rij in de basis. Zondag ging het echter opnieuw mis: de doelman bleef in de rust van de wedstrijd tegen Como achter in de kleedkamer, omdat hij volgens Italiaanse media een spierblessure had opgelopen.

Toch lijkt de schade beperkt. Volgens Genoa stond de oud-Feyenoorder dinsdag namelijk alweer op het trainingsveld in Italië: 'Tests hebben geen problemen aangetoond', zo klinkt het. Het is een opsteker voor Bijlow, want een nieuwe langdurige blessure zou een flinke tegenvaller zijn in een periode waarin het juist goed gaat.

Zeker met het oog op het naderende WK komt het nieuws maar al te goed uit. De 28-jarige keeper werd tijdens de laatste interlandperiode in maart voor het eerst sinds het EK van 2024 weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador bleef hij echter beide keren negentig minuten op de bank, maar hij is een kandidaat om mee te gaan naar het eindtoernooi.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 26 apr. 17:20
Genoa - Como

Genoa
0 - 2
Como
Gespeeld op 26 apr. 2026
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Genoa
Team: Genoa
Leeftijd: 28 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Genoa
13
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
12
Parma
34
-15
42
13
Torino
34
-17
41
14
Genoa
34
-8
39
15
Fiorentina
34
-7
37
16
Cagliari
34
-13
36

