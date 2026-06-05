Genoa beloont Justin Bijlow met meerjarig contract

heeft zijn contract bij Genoa met drie jaar verlengd, zo maakt de Italiaanse club vrijdag bekend. De Nederlandse doelman tekende afgelopen winter een contract voor een halfjaar en maakte indruk in de tweede seizoenshelft.

Bijlow trok in de winterse transferperiode de deur bij Feyenoord achter zich dicht. In Rotterdam werd de doelman veelvuldig geteisterd door blessures, waardoor hij sinds dit seizoen genoegen moest nemen met een plek achter Timon Wellenreuther. Genoa pikte de Rotterdammer op en dat blijkt een schot in de roos.

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Opvallend is dat Bijlow sinds zijn komst in Italië geen last meer heeft van het blessurespook dat hem in Rotterdam-Zuid bleef achtervolgen. De keeper kwam tot zestien wedstrijden, waarin hij vijf keer de nul hield.

Genoa, de nummer zestien van het afgelopen Serie A-seizoen, beloont Bijlow met een nieuw contract van drie seizoenen. Daardoor ligt de doelman nu tot medio 2029 vast in Italië.

Door zijn goede prestaties bij Genoa werd Bijlow in maart nog opgeroepen voor het Nederlands elftal, al had dat ook te maken met de blessure van Robin Roefs. Inmiddels is laatstgenoemde hersteld, waardoor Bijlow nét buiten de boot valt voor een plek in de WK-selectie van Oranje.