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Genoa beloont Justin Bijlow met meerjarig contract

5 juni 2026, 13:50
Justin Bijlow
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Justin Bijlow heeft zijn contract bij Genoa met drie jaar verlengd, zo maakt de Italiaanse club vrijdag bekend. De Nederlandse doelman tekende afgelopen winter een contract voor een halfjaar en maakte indruk in de tweede seizoenshelft.

Bijlow trok in de winterse transferperiode de deur bij Feyenoord achter zich dicht. In Rotterdam werd de doelman veelvuldig geteisterd door blessures, waardoor hij sinds dit seizoen genoegen moest nemen met een plek achter Timon Wellenreuther. Genoa pikte de Rotterdammer op en dat blijkt een schot in de roos.

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Opvallend is dat Bijlow sinds zijn komst in Italië geen last meer heeft van het blessurespook dat hem in Rotterdam-Zuid bleef achtervolgen. De keeper kwam tot zestien wedstrijden, waarin hij vijf keer de nul hield.

Genoa, de nummer zestien van het afgelopen Serie A-seizoen, beloont Bijlow met een nieuw contract van drie seizoenen. Daardoor ligt de doelman nu tot medio 2029 vast in Italië.

Door zijn goede prestaties bij Genoa werd Bijlow in maart nog opgeroepen voor het Nederlands elftal, al had dat ook te maken met de blessure van Robin Roefs. Inmiddels is laatstgenoemde hersteld, waardoor Bijlow nét buiten de boot valt voor een plek in de WK-selectie van Oranje.

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Genoa mag zijn handjes dicht knijpen met de beste keeper uit Nederland.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
986 Reacties
211 Dagen lid
2.800 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Genoa mag zijn handjes dicht knijpen met de beste keeper uit Nederland.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Justin Bijlow

Justin Bijlow
Genoa
Team: Genoa
Leeftijd: 28 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Genoa
16
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0

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