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Genoa beloont goede prestaties Justin Bijlow met definitief contract

3 juni 2026, 19:16
Justin Bijlow Genoa
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Justin Bijlow verdedigt ook de komende jaren het doel van Genoa. De Italiaanse club heeft een optie in het aflopende contract van de achtvoudig Oranje-international gelicht, waardoor hij nu tot medio 2029 vastligt. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door transferexpert Gianluca di Marzio.

De doelman maakte in januari de overstap van Feyenoord naar de ploeg uit de Serie A voor een bedrag van circa 200.000 euro. In Rotterdam was de sluitpost zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Timon Wellenreuther vanwege aanhoudend blessureleed. Bij de Italianen is hij de afgelopen maanden echter helemaal opgeleefd en bleef hij fit. Onder leiding van trainer Daniele De Rossi groeide hij uit tot de onbetwiste eerste keuze onder de lat. In zestien competitiewedstrijden hield de keeper vijf keer de nul en kreeg hij in totaal twintig doelpunten tegen. Mede door deze prestaties wist de club zich op de zestiende plaats veilig te spelen.

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Ondanks zijn sterke optredens in Italië is Bijlow door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de selectie voor het naderende wereldkampioenschap. Wel heeft de trainer hem gevraagd om zijn conditie op peil te houden. De ex-Feyenoorder fungeert momenteel als stand-by voor het geval er onverhoopt iets gebeurt met de geselecteerde doelmannen Bart Verbruggen, Robin Roefs of Mark Flekken. 

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peterdejong1983
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peterdejong1983
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Fijn dat hij zichzelf eindelijk weer echt mag laten zien. Iedereen weet dat het een goede doelman is, maar laat het hem ook gegund zijn om eindelijk weer eens een heel seizoen te kunnen spelen om dat te bewijzen. Dat is al veel te lang geleden

Just Me
268 Reacties
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Just Me
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Bij Feijenoord had hij last van stress blessures neem ik aan.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.001 Reacties
1.346 Dagen lid
4.783 Likes
peterdejong1983
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  • 0
    + 1
avatar

Fijn dat hij zichzelf eindelijk weer echt mag laten zien. Iedereen weet dat het een goede doelman is, maar laat het hem ook gegund zijn om eindelijk weer eens een heel seizoen te kunnen spelen om dat te bewijzen. Dat is al veel te lang geleden

Just Me
268 Reacties
78 Dagen lid
175 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Feijenoord had hij last van stress blessures neem ik aan.

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Justin Bijlow

Justin Bijlow
Genoa
Team: Genoa
Leeftijd: 28 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Genoa
16
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0

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