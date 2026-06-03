verdedigt ook de komende jaren het doel van Genoa. De Italiaanse club heeft een optie in het aflopende contract van de achtvoudig Oranje-international gelicht, waardoor hij nu tot medio 2029 vastligt. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door transferexpert Gianluca di Marzio.

De doelman maakte in januari de overstap van Feyenoord naar de ploeg uit de Serie A voor een bedrag van circa 200.000 euro. In Rotterdam was de sluitpost zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Timon Wellenreuther vanwege aanhoudend blessureleed. Bij de Italianen is hij de afgelopen maanden echter helemaal opgeleefd en bleef hij fit. Onder leiding van trainer Daniele De Rossi groeide hij uit tot de onbetwiste eerste keuze onder de lat. In zestien competitiewedstrijden hield de keeper vijf keer de nul en kreeg hij in totaal twintig doelpunten tegen. Mede door deze prestaties wist de club zich op de zestiende plaats veilig te spelen.

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Ondanks zijn sterke optredens in Italië is Bijlow door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de selectie voor het naderende wereldkampioenschap. Wel heeft de trainer hem gevraagd om zijn conditie op peil te houden. De ex-Feyenoorder fungeert momenteel als stand-by voor het geval er onverhoopt iets gebeurt met de geselecteerde doelmannen Bart Verbruggen, Robin Roefs of Mark Flekken.