'Familie Rob Dieperink wil Danny Makkelie niet op de uitvaart, geen minuut stilte als hij fluit'

De familie van Rob Dieperink wil niet dat Danny Makkelie op de begrafenis komt, zo beweert Johan Derksen zondagavond bij Vandaag Inside. Volgens Derksen is er ‘van alles gebeurd waar wij nog niets van weten’. De uitvaart van Dieperink vindt dinsdag plaats.

Dieperink overleed maandag op 38-jarige leeftijd. De politie heeft bekendgemaakt dat er geen andere personen bij betrokken waren. Volgens Derksen wordt binnenkort meer bekend over de omstandigheden. “Er komt een rel aan die zijn weerga niet kent. Makkelie is niet welkom op de begrafenis van die scheidsrechter. De familie vindt hem ongewenst op de begrafenis. Er is van alles gebeurd waar wij nog niets van weten”, stelt de analist.

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Tafelgast Valentijn Driessen beaamt dat hij dezelfde geluiden heeft gehoord. Derksen voegt toe: “Als Makkelie de Johan Cruijff Schaal fluit, wil de familie ook niet dat er een minuut stilte gehouden wordt.” Presentator Wilfred Genee noemt die bewering ‘heel heftig’ en ook scheidsrechter Bas Nijhuis ‘staat ervan te kijken’. “Wij hebben hier niets over gehoord”, zegt Nijhuis in het programma.

Vrijdag beweerde Hugo Borst dat Dieperink met ‘grote problemen’ kampte. Daar reageert Driessen op. “Ik heb gehoord dat Hugo Borst wat in de wereld heeft gegooid. Hij zei dat er veel meer speelt, maar dat hij het aan de familie laat. Dat moet je niet doen, maar het klopt wel. Het was heel goed voorbereid door Rob Dieperink. Het gaat er niet alleen om dat er iets geroepen werd tijdens een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles.”

Derksen zegt dat het allemaal wel naar buiten zal komen. “Maar niet via mij”, antwoordt Driessen, die de onthullingen ‘niet netjes’ vindt.

Dieperink reageerde maandagavond geschokt op het overlijden van Dieperink. "Vanmorgen kreeg ik het hartverscheurende nieuws dat mijn vriend, collega en teamgenoot Rob Dieperink plotseling is overleden", zei de scheidsrechter. "Dan staat de wereld volledig stil. Niets anders lijkt nog belangrijk. Nog maar kort geleden spraken we elkaar tijdens het WK en nu is hij er niet meer. Het is onwerkelijk en nauwelijks te bevatten."

Makkelie schreef op LinkedIn dat ‘verdriet, ongeloof en verslagenheid’ overheersen. “Op zulke momenten besef je hoe relatief voetbal en eigenlijk alles in het leven is. Veel van de dingen waar we ons dagelijks druk om maken, vallen ineens volledig in het niet. “Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij zijn familie, partner, vrienden en iedereen die hem liefhad. Ik wens hen ongelooflijk veel kracht toe in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd. Rust zacht, Rob. Je zult enorm gemist worden”, aldus de Nederlandse topscheidsrechter.

Uitvaart in besloten kring

Overigens heeft de familie van Dieperink al bekendgemaakt dat de uitvaart dinsdag in besloten kring plaatsvindt. Wel is er maandagavond de gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.