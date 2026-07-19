'Familie Rob Dieperink wil Danny Makkelie niet op de uitvaart, geen minuut stilte als hij fluit'

De familie van Rob Dieperink wil niet dat Danny Makkelie op de begrafenis komt, zo beweert Johan Derksen zondagavond bij Vandaag Inside. Volgens Derksen is er ‘van alles gebeurd waar wij nog niets van weten’. De uitvaart van Dieperink vindt dinsdag plaats.
Dieperink overleed maandag op 38-jarige leeftijd. De politie heeft bekendgemaakt dat er geen andere personen bij betrokken waren. Volgens Derksen wordt binnenkort meer bekend over de omstandigheden. “Er komt een rel aan die zijn weerga niet kent. Makkelie is niet welkom op de begrafenis van die scheidsrechter. De familie vindt hem ongewenst op de begrafenis. Er is van alles gebeurd waar wij nog niets van weten”, stelt de analist.
Tafelgast Valentijn Driessen beaamt dat hij dezelfde geluiden heeft gehoord. Derksen voegt toe: “Als Makkelie de Johan Cruijff Schaal fluit, wil de familie ook niet dat er een minuut stilte gehouden wordt.” Presentator Wilfred Genee noemt die bewering ‘heel heftig’ en ook scheidsrechter Bas Nijhuis ‘staat ervan te kijken’. “Wij hebben hier niets over gehoord”, zegt Nijhuis in het programma.
Vrijdag beweerde Hugo Borst dat Dieperink met ‘grote problemen’ kampte. Daar reageert Driessen op. “Ik heb gehoord dat Hugo Borst wat in de wereld heeft gegooid. Hij zei dat er veel meer speelt, maar dat hij het aan de familie laat. Dat moet je niet doen, maar het klopt wel. Het was heel goed voorbereid door Rob Dieperink. Het gaat er niet alleen om dat er iets geroepen werd tijdens een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles.”
Derksen zegt dat het allemaal wel naar buiten zal komen. “Maar niet via mij”, antwoordt Driessen, die de onthullingen ‘niet netjes’ vindt.
Dieperink reageerde maandagavond geschokt op het overlijden van Dieperink. "Vanmorgen kreeg ik het hartverscheurende nieuws dat mijn vriend, collega en teamgenoot Rob Dieperink plotseling is overleden", zei de scheidsrechter. "Dan staat de wereld volledig stil. Niets anders lijkt nog belangrijk. Nog maar kort geleden spraken we elkaar tijdens het WK en nu is hij er niet meer. Het is onwerkelijk en nauwelijks te bevatten."
Makkelie schreef op LinkedIn dat ‘verdriet, ongeloof en verslagenheid’ overheersen. “Op zulke momenten besef je hoe relatief voetbal en eigenlijk alles in het leven is. Veel van de dingen waar we ons dagelijks druk om maken, vallen ineens volledig in het niet. “Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij zijn familie, partner, vrienden en iedereen die hem liefhad. Ik wens hen ongelooflijk veel kracht toe in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd. Rust zacht, Rob. Je zult enorm gemist worden”, aldus de Nederlandse topscheidsrechter.
Overigens heeft de familie van Dieperink al bekendgemaakt dat de uitvaart dinsdag in besloten kring plaatsvindt. Wel is er maandagavond de gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
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Misschien is het verstandig dat de nabestaanden nu ‐openheid van zaken geeft. Want nu komen onderhand veel speculaties. Ik denk nu bijvoorbeeld. Zou Danny Rob tot zelfmoord hebben aangezet of gepest hebben
Als dit klopt, is dat een heel verdrietige en ingrijpende situatie. Tegelijk is het verstandig om de feiten af te wachten en de privacy en wensen van de nabestaanden te respecteren. Een begrafenis draait in de eerste plaats om afscheid nemen, niet om speculatie of ophef.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Misschien is het verstandig dat de nabestaanden nu ‐openheid van zaken geeft. Want nu komen onderhand veel speculaties. Ik denk nu bijvoorbeeld. Zou Danny Rob tot zelfmoord hebben aangezet of gepest hebben
Als dit klopt, is dat een heel verdrietige en ingrijpende situatie. Tegelijk is het verstandig om de feiten af te wachten en de privacy en wensen van de nabestaanden te respecteren. Een begrafenis draait in de eerste plaats om afscheid nemen, niet om speculatie of ophef.