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Ajax en FC Twente kennen volgende horde richting Conference League

20 juli 2026, 14:24
Kristian Hlynsson van FC Twente en Mika Godts van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ajax en FC Twente weten waar ze aan toe zijn als ze zich plaatsen voor de derde voorronde van de Conference League. De Amsterdammers nemen het in dat geval op tegen Shelbourne FC of Nõmme Kalju FC, terwijl de Enschedeërs dan een ontmoeting met FC DAC 1904 of FK Velez Mostar wacht.

Ajax eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de Eredivisie en plaatste zich via de play-offs voor de tweede voorronde van de Conference League. Daarin gaat de ploeg van Míchel het donderdag opnemen tegen Vojvodina, waarna de return een week later op de planning staat.

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Maandag werd er wel alvast geloot voor de derde voorronde van de Conference League. Daaruit is naar voren gekomen dat Ajax bij winst op Vojvodina gaat spelen tegen de winnaar van het tweeluik tussen Shelbourne FC uit Ierland of Nõmme Kalju FC uit Estland. Het tweeluik zal worden gespeeld op donderdag 6 augustus, met de return een week later op 13 augustus. Ajax zou beginnen met een thuiswedstrijd.

Naast Ajax ging ook FC Twente maandag de koker in voor de derde voorronde van de Conference League. De Tukkers spelen in de tweede voorronde van de Europa League tegen Ferencváros en nemen het bij een zege op tegen Fenerbahçe of Górnik Zabrze. Bij een nederlaag tegen de Hongaren zakt de ploeg van John van den Brom af naar de derde voorronde van de Conference League, waarin wordt gespeeld tegen de winnaar van het tweeluik tussen FC DAC 1904 uit Slowakije en FK Velez Mostar uit Bosnië-Herzegovina. FC Twente zou beginnen met een thuiswedstrijd.

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