Spaanse selectie maakt 'vechtersbaas' Paredes compleet belachelijk tijdens huldiging

heeft tijdens de WK-huldiging van het Spaanse nationale elftal in Madrid de spot gedreven met . De negentienjarige aanvaller van FC Barcelona kreeg op de open bus een bord in handen gedrukt dat verwees naar de ruzie die de Argentijnse middenvelder na de WK-finale veroorzaakte.

De kersverse wereldkampioenen werden maandag in de Spaanse hoofdstad gehuldigd door naar schatting een miljoen uitzinnige fans. Na een ontmoeting met koning Felipe VI in het Paleis van Zarzuela en een bezoek aan premier Pedro Sánchez trok de selectie in een open bus richting het Plaza de Cibeles.

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Tijdens de zegetocht trok Yamal de aandacht door in te gaan op een bord van een supporter. De tekst op het bord verwees naar de veelbesproken aanvaring tussen Paredes en de Spaanse middenvelder Gavi tijdens de WK-finale. Onder meer Fabian Ruiz lacht het uit na het zien van het bordje.

Direct na het laatste fluitsignaal van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vinčić ontstond er een opstootje op het veld. Paredes, die tijdens de wedstrijd al meerdere overtredingen maakte, verloor daarbij zijn zelfbeheersing. De Argentijn greep verdediger Eric García bij de keel en werkte Gavi hardhandig naar de grond nadat de middenvelder probeerde in te grijpen.

Vinčić besloot daarop een directe rode kaart uit te delen aan Paredes. De FIFA is inmiddels een onderzoek gestart naar de incidenten, waardoor de Argentijn moet vrezen voor een flinke schorsing.