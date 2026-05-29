Gijp had Bijlow liever niet zien gaan bij Feyenoord: 'Vind Wellenreuther niet zo best'

René van der Gijp is van mening dat Feyenoord een grote fout heeft gemaakt door afgelopen winter van de hand te doen. Volgens de oud-voetballer hadden de Rotterdammers de doelman nooit naar het Italiaanse Genoa moeten laten vertrekken, mede omdat hij niet overtuigd is van de kwaliteiten van diens opvolger Timon Wellenreuther. Ook Johan Derksen liet zich in de talkshow Vandaag Inside uit over het keepersgilde, waarbij hij uithaalde naar de keuzes van bondscoach Ronald Koeman.

Aan tafel bij het programma stak Van der Gijp zijn mening over de keeperswissel in De Kuip niet onder stoelen of banken. "Ik had hem als Feyenoord zijnde ook niet weggedaan", vertelde hij over de transfer van Bijlow. De voornaamste reden daarvoor is het niveau van de huidige man onder de lat in Rotterdam. "Ik vind die eerste keeper namelijk niet zo best", oordeelde hij over Wellenreuther. "Als je een geweldige eerste keeper hebt, had ik hem ook weggedaan."

De discussie over de doelmannen ontstond naar aanleiding van de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het aankomende wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Koeman besloot om geen vierde keeper mee te nemen naar het mondiale eindtoernooi. "Dat leverde te veel kosten op", zo verklaarde de keuzeheer zijn beslissing eerder deze week tijdens een persmoment. Hierdoor reizen uitsluitend Bart Verbruggen, Mark Flekken en Robin Roefs af als doelmannen van Oranje.

Tafelgast Job Knoester opperde dat Bijlow een prima optie was geweest als extra meereizende reserve, maar daar moest Van der Gijp hard om lachen vanwege het fysieke verleden van de ex-Feyenoorder. "Als hij zijn tanden poetst, is hij al geblesseerd aan zijn onderarm", reageerde de vaste sidekick gevat. Derksen was het op zijn beurt wel deels eens met Knoester, al was hij vooral kritisch op de namen die wél een uitnodiging ontvingen. "Als hij fit is, is het wel een goede keeper", stelde hij Bijlow. "De drie die ze nu hebben, daarvan vind ik geen één een echte Nederlands elftal-keeper", vervolgde hij scherp. Om zijn onvrede kracht bij te zetten, kwam Derksen nog met een cynisch advies voor de bondscoach: "Als Koeman een vierde keeper mee moet nemen, moet hij zijn zoon meenemen", doelend op Telstar-doelman Ronald Koeman junior.