AnneKee geeft kraakhelder signaal af over relatie met Matthijs de Ligt

Hoewel en AnneKee Molenaar nooit publiekelijk hebben bevestigd dat er sprake is van een scheiding, lijken de signalen op sociale media steeds duidelijker te worden. AnneKee heeft namelijk opnieuw een opvallende wijziging doorgevoerd op Instagram.

Waar haar account eerder nog de naam @annekeedeligt droeg, gebruikt ze inmiddels officieel de profielnaam @annekeemolenaar. Opvallend genoeg staat in haar bio nog wel gewoon ‘Anneke de Ligt’.

Vorige maand legde het kanaal Reality FBI nog uit waarom AnneKee de achternaam van De Ligt op Instagram bleef gebruiken. Volgens het platform was een wijziging lastig omdat accounts met haar eigen naam al bezet zouden zijn. Daarnaast zou ‘De Ligt’ commercieel aantrekkelijker zijn. “Naar verluidt heeft Matthijs er geen problemen mee”, schreef Reality FBI destijds.

Met de wijziging naar ‘Annekee Molenaar’ heeft AnneKee nu alsnog haar eigen achternaam als officiële profielnaam ingesteld. Alleen in haar bio verwijst ze nog naar De Ligt.

De geruchten rond een mogelijke relatiebreuk tussen het stel slepen inmiddels al bijna een jaar voort. Matthijs de Ligt en AnneKee trouwden in de zomer van 2024, vlak voor het EK in Duitsland. Een groter huwelijksfeest in Italië werd later afgeblazen wegens vermeende spanningen in de relatie. Sindsdien doken er regelmatig signalen op die wezen op een verwijdering tussen de twee.

Zo verwijderde De Ligt eerder meerdere foto’s van zijn Instagram-account, waaronder trouwbeelden. Tegelijkertijd bleven de twee elkaar op sociale media wel volgen en liken. Ook werden ze eind vorig jaar nog samen gespot in Amsterdam.

Zowel Matthijs de Ligt als AnneKee Molenaar heeft zich nooit publiekelijk uitgesproken over de aanhoudende geruchten.