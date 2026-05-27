Derksen pakt Wesley Sneijder aan: ‘Hij is een oplichter, dit neem ik hem kwalijk'

27 mei 2026, 23:20
Johan Derksen over Wesley Sneijder
Foto: © Imago/Vandaag Inside
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen is niet bepaald te spreken over de lovende uitlatingen van Wesley Sneijder aan het adres van Gianni Infantino. In Vandaag Inside spreekt de televisiepersoonlijkheid schande van de goede band tussen de recordinternational van Oranje en ‘oplichter’ Infantino.

Infantino is als FIFA-baas niet altijd even positief in het nieuws geweest de afgelopen tijd, mede dankzij zijn goede band met Donald Trump. Daar trekt Sneijder, die een van de vaste gezichten is bij de FIFA Legends op het aankomende WK, zich niets van aan. Tegenover de NOS noemde de ex-prof Infantino ‘superlief’. “Hij heeft een heel klein hartje. Hij geeft om iedereen”, sprak hij ook.

“Misschien is Infantino wel een heel leuke man”, stookt Wilfred Genee de boel een beetje op. Johan Derksen haakt meteen in: “Nee, dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk. Die is heel vereerd dat hij met die oude spelers en dat elftalletje mag opdraven, maar als je Infantino een aardige man vindt, dan heb je géén mensenkennis”, haalt De Snor uit.

Derksen doet er nog een schepje bovenop: “Infantino is een eerste klas oplichter! Hij vindt maar één ding belangrijk: niet het voetbal, niet de FIFA, maar Infantino is belangrijk….” Valentijn Driessen deelt die mening. “Moet je eens kijken met wat voor dictators hij allemaal omgaat. Hij koopt stemmen bij de FIFA en dan roept Sneijder dat het een ‘superlief mannetje’ is. Dat is hij natuurlijk niet. Hij verkoopt de ziel van het voetbal.” Genee: “Sneijder is wel onze recordinternational.”

