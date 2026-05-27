Tweede Kamer wil dat Rob Jetten tijdens WK Voetbal actie onderneemt tegen NOS

De Tweede Kamer heeft woensdag een speciale een motie aangenomen voor het WK Voetbal. De Nederlandse politiek wil de NOS verbieden om horecaondernemers en organisatoren van festiviteiten geld te vragen voor het uitzenden van de wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens het mondiale eindtoernooi.

De NOS is tijdens het WK dat volgende maand van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico de Nederlandse zendgerechtigde. De publieke omroep vraagt horecaondernemers en organisatoren van festiviteiten geld om de wedstrijden van Oranje voor een groot publiek uit te zenden. Nu is het zo dat horecaondernemers een zogenoemde evenementenlicentie moeten aankopen à ongeveer 80 cent per bezoeker.

De Tweede Kamer verzet zich daar nu tegen: woensdag werd een motie van VVD-Kamerlid Arend Kisteman aangenomen die het kabinet van minister-president Rob Jetten oproept de NOS aan te spreken op het vragen van geld aan horecaondernemers voor het uitzenden van de wedstrijden op grote schermen.

"Te gek voor woorden", zei Kisteman afgelopen maart al tegen RTL Nieuws. "De NOS is al betaald met belastinggeld. Ze gebruiken dat geld onder meer om de rechten voor sportwedstrijden te kopen. En vervolgens vragen ze de belastingbetaler die hen al financiert, om nog een keer geld af te tikken. Dat moet stoppen."

Het valt overigens te bezien of het kabinet gehoor zal geven aan de wens van de Tweede Kamer. Minister Rianne Letschert (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de wens volgens Misset Horeca overbrengen naar het kabinet, maar wijst ook op de wet: daarin staat dat de NOS 'geen gratis diensten mag leveren aan commerciële partijen die daar geld mee verdienen'.