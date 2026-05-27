Valentijn Driessen sneert naar Ronald Koeman: ‘Dodelijke opmerking richting KNVB’

Valentijn Driessen denkt dat Ronald Koeman zich woensdagmiddag niet handig heeft uitgelaten over het besluit om geen vierde- of trainingsdoelman mee te nemen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De bondscoach gaf eerlijk toe dat de KNVB geen kosten wilde vrijmaken voor deze rol, wat volgens de Chef Voetbal van De Telegraaf ‘dodelijk’ is.

Koeman vertelde tijdens eerdere mediamomenten dat hij erover nadacht om een vierde keeper óf een trainingskeeper mee te nemen naar het WK. Onder meer België en Portugal nemen een trainingskeeper mee, die geen deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. “We hebben er lang over nagedacht, maar door de twijfels over de fitheid van andere spelers hebben we gekozen voor drie keepers. Alleen voor trainingen bracht het te veel kosten met zich mee”, licht Koeman toe.

“Ik weet niet wat dat zegt over de KNVB. Ik heb de keuze gemaakt om van de 26 spelers niet met vier, maar met drie keepers naar het WK te gaan. Natuurlijk hebben we gesproken over de mogelijkheid om een vierde keeper mee te nemen. Maar we doen het op een andere manier”, aldus de bondscoach.

Dodelijke opmerking naar KNVB

Dit zijn geen handige uitlatingen, zo oordeelt Valentijn Driessen in een videorubriek van Vandaag Inside. “Dat was wel een dodelijke opmerking van Koeman, zoals hij die af en toe heeft. Hij zei: vanwege de kosten gaat er geen vierde keeper mee…”

Driessen: “Als KNVB moet je niet op de kosten letten bij een WK als het om één persoon gaat. Dat maakt je wel heel klein, terwijl je groot moet denken. Misschien heb je de vierde keeper later wel nodig. Dat heb ik niet begrepen, en de mogelijke vierde keeper moet zichzelf maar ergens fit houden, riep Koeman ook. Daar moet dan weer een andere Nederlandse trainer opgezet worden”, aldus de journalist.