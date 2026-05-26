'Wout Weghorst heeft WK-bevestiging al gehad van Ronald Koeman'

René van der Gijp is groot voorstander van het niet meenemen van naar het WK, zo vertelt hij bij De Krantjes én Vandaag Inside. De oud-voetballer vindt dat Ronald Koeman Virgil van Dijk veel beter kan benutten als breekijzer. Valentijn Driessen denkt echter zeker te weten dat Weghorst van de partij is op het naderende eindtoernooi.

Weghorst kent een belabberd seizoen, maar gaat hoogstwaarschijnlijk gewoon mee naar het WK. De reden daarvoor is dat het Nederlands elftal verder niet echt beschikt over een speler die in de laatste minuten oorlog kan maken in het strafschopgebied van de tegenstander. Toch ziet Van der Gijp een ander alternatief dan de boomlange spits van Ajax.

“Gooi lekker Van Dijk naar voren in de laatste tien minuten, maak je niet druk”, oppert de analist. Driessen denkt dat de persoonlijkheid van Weghorst niet ten goede komt aan de groepssfeer van Oranje. “Hij is niet iemand die de hele groep bij elkaar houdt.” Johan Derksen blijkt dat ook te vinden: “Als hij op de bank zit, gaat hij de sfeer verpesten. Hij overschat zijn eigen kwaliteiten. Weghorst is een dommig werkpaard.”

Van der Gijp vindt dat men de heldenrol van Weghorst op het WK van 2022 moet vergeten. “Toen deed die keeper van Heerenveen (Andries Noppert, red.) het zelfs goed”, stelt Derksen. “Gooi lekker Van Dijk naar voren in de laatste tien minuten, maak je niet druk”, herhaalt Van der Gijp.

Koeman heeft Wout Weghorst al laten weten dat hij meegaat

Genee vindt het opmerkelijk dat Weghorst afgelopen zondag bij ESPN al vrij zeker was over zijn oproep. “Dat heeft Koeman hem iedere keer laten weten. Dan roept Weghorst natuurlijk dat het een geweldige bondscoach is. Weghorst heeft al lang gehoord dat hij meegaat naar Amerika”, aldus Driessen.