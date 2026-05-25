NOS: Oranje-groepje traint nú al in Zeist, eerste afvaller lijkt bekend

25 mei 2026, 10:41
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens de NOS heeft een select groepje Oranje-spelers vandaag de ‘officieuze’ aftrap gegeven aan de voorbereiding op het WK. Diverse spelers, die afgelopen weekend zonder wedstrijdverplichtingen zaten bij hun eigen clubs, zouden zich in Zeist hebben gemeld voor een volledig besloten training. Emmanuel Emegha is niét van de partij en lijkt daarom afgeschreven te zijn voor het WK.

Bondscoach Ronald Koeman maakt pas woensdag zijn WK-selectie bekend, maar verwelkomt maandag al een groepje in de Zeister bossen. Daar zouden enkele spelers bijzitten die nog niet zeker zijn van een plek in de officiële groep, maar nog wel een kans maken om Koeman te overtuigen.

Spelers die afgelopen weekend geen wedstrijdverplichtingen hadden, zouden zich al op de KNVB Campus hebben gemeld. De NOS somt mogelijke namen op: “Noa Lang (Galatasaray), Quinten Timber (Olympique Marseille), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Kees Smit (AZ), Luciano Valente (Feyenoord) en Guus Til (PSV).”

Ook Kenneth Taylor en Marten de Roon kunnen volgens de NOS van de partij zijn. Door een schorsing ontbrak Taylor bij Lazio, terwijl De Roon met Atalanta een vrij weekend kende.

De publieke omroep meldt daarbij ook dat Emegha ontbreekt op het trainingsveld. “Door zijn afwezigheid bij deze eerste trainingen lijkt WK-deelname voor Emegha uitgesloten”, schrijft het.

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

