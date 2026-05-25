Youri Baas is door de aanhang van Ajax verkozen tot Speler van het Jaar. De 23-jarige verdediger ontving de prijs, die wordt uitgereikt door de Supportersvereniging Ajax, als beloning voor een sterk seizoen waarin hij al vroeg een onoverbrugbare voorsprong in de verkiezing opbouwde. Daarmee volgt hij Kenneth Taylor op, terwijl ploeggenoot Mika Godts vandaag werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. Vorig seizoen mocht Baas die laatste talentenprijs zelf nog in ontvangst nemen.
De mandekker, die nog tot medio 2028 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, ontwikkelde zich tot een onbetwiste leider in de achterhoede van de Amsterdammers.
Baas kon goede individuele statistieken overleggen over het afgelopen seizoen. Zo verstuurde de linkspoot dit seizoen de meeste passes van alle spelers in de Eredivisie. Van zijn 2.317 passes kwamen er 2.124 aan bij een medespeler, wat neerkomt op een nauwkeurigheid van 92,4 procent. Bovendien was hij met 140 balveroveringen de speler met de meeste intercepties binnen de selectie van Ajax.
De kersverse Speler van het Jaar is erg blij met de prestigieuze uitverkiezing door de supporters. "Het is een compliment en een mooie waardering, zeker na het harde werken van mij persoonlijk de laatste jaren", reageert Baas. De ex-winnaar van de talentenprijs geeft aan dat hij de steun vanaf de tribunes al langere tijd merkt. "Die waardering heb ik het hele seizoen gevoeld. Zeker thuis tegen FC Volendam, toen ze mijn naam zongen na mijn twee doelpunten. Dat is me erg bijgebleven."
Dat hij de prijs nu tegelijkertijd wint met de twintigjarige Mika Godts, met wie hij dit seizoen in 27 competitiewedstrijden samen in de basis stond, maakt het moment extra speciaal. "Een jaar geleden stond ik hier met Kenneth Taylor, en nu met Mika Godts. Dat zijn mooie dingen", aldus de veelzijdige verdediger.
Seizoen
Speler van het Jaar
Talent van het Jaar
2025/2026
Youri Baas
Mika Godts
2024/2025
Kenneth Taylor
Youri Baas
2023/2024
Brian Brobbey
Jorrel Hato
Snap ik wel. Veel stabieler. Je ziet wel dat al het gevaar van Godts moet komen bij Ajax maar ze kunnen ook niet zonder Baas voor stabiliteit achterin en opbouw. Ik denk als hij fit was gebleven dat ze vorig seizoen kampioen waren geworden
