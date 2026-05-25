Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de Conference League

Ajax heeft zich na een bijzonder teleurstellend seizoen ternauwernood verzekerd van Europees voetbal. De Amsterdammers stromen komend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League in. Hierdoor wacht de club een vroege start van de nieuwe voetbaljaargang, waarbij de selectie in juli al aan de bak moet om de hoofdfase van het toernooi te bereiken. Dit zijn de mogelijke tegenstanders.

Het Europese ticket werd afgelopen zondag veiliggesteld na een overwinning na strafschoppen op FC Utrecht in de finale van de play-offs. Voor Ajax betekent de kwalificatie een debuut in het derde Europese clubtoernooi. Om de competitiefase te bereiken, moeten de Amsterdammers in totaal drie hordes overleven: twee voorrondes en een afsluitende play-offronde. Bij uitschakeling in deze kwalificatiefase is het Europese avontuur direct voorbij, aangezien er in de Conference League geen vangnet is.

Geplaatste status en mogelijke tegenstanders

Bij de loting voor de tweede kwalificatieronde geniet Ajax een geplaatste status. Dat heeft de club te danken aan de UEFA-clubcoëfficiënt van 60.250 die over de afgelopen vijf seizoenen is opgebouwd. Hierdoor ontloopt de club op papier sterkere tegenstanders zoals het Portugese SC Braga, het Griekse Panathinaikos, FC Kopenhagen en Istanbul Basaksehir.

Het deelnemersveld in de tweede voorronde bestaat in totaal uit 98 teams, waaronder ook twaalf verliezers uit de eerste voorronde van de Champions League. Tot de mogelijke opponenten van de Amsterdammers behoren onder meer de Zweedse clubs GAIS en IFK Göteborg, het Kroatische Varazdin en het Hongaarse Debrecen.