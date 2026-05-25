Live voetbal

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de Conference League

25 mei 2026, 12:22
Davy Klaassen viert de 1-0 bij Ajax - FC Utrecht
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax heeft zich na een bijzonder teleurstellend seizoen ternauwernood verzekerd van Europees voetbal. De Amsterdammers stromen komend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League in. Hierdoor wacht de club een vroege start van de nieuwe voetbaljaargang, waarbij de selectie in juli al aan de bak moet om de hoofdfase van het toernooi te bereiken. Dit zijn de mogelijke tegenstanders.

Het Europese ticket werd afgelopen zondag veiliggesteld na een overwinning na strafschoppen op FC Utrecht in de finale van de play-offs. Voor Ajax betekent de kwalificatie een debuut in het derde Europese clubtoernooi. Om de competitiefase te bereiken, moeten de Amsterdammers in totaal drie hordes overleven: twee voorrondes en een afsluitende play-offronde. Bij uitschakeling in deze kwalificatiefase is het Europese avontuur direct voorbij, aangezien er in de Conference League geen vangnet is.

Geplaatste status en mogelijke tegenstanders

Artikel gaat verder onder video

Bij de loting voor de tweede kwalificatieronde geniet Ajax een geplaatste status. Dat heeft de club te danken aan de UEFA-clubcoëfficiënt van 60.250 die over de afgelopen vijf seizoenen is opgebouwd. Hierdoor ontloopt de club op papier sterkere tegenstanders zoals het Portugese SC Braga, het Griekse Panathinaikos, FC Kopenhagen en Istanbul Basaksehir.

Het deelnemersveld in de tweede voorronde bestaat in totaal uit 98 teams, waaronder ook twaalf verliezers uit de eerste voorronde van de Champions League. Tot de mogelijke opponenten van de Amsterdammers behoren onder meer de Zweedse clubs GAIS en IFK Göteborg, het Kroatische Varazdin en het Hongaarse Debrecen.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • vr 22 mei, 07:50
  • 22 mei 07:50
  • 17
Davy Klaassen viert de 1-0 bij Ajax - FC Utrecht

Ajax gaat alsnog Europa in

  • Gisteren, 15:10
  • Gisteren, 15:10
  • 11
Ajax-fans in Volendam

Ajax-fans zingen walgelijk spreekkoor richting FC Utrecht

  • Gisteren, 12:45
  • Gisteren, 12:45
  • 8
3 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.585 Reacties
1.078 Dagen lid
17.323 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Werk aan de winkel voor jordi Cruyff met dit ajax ga je het niet redden zeker de helft verkopen en nieuwe spelers aantrekken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.585 Reacties
1.078 Dagen lid
17.323 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Werk aan de winkel voor jordi Cruyff met dit ajax ga je het niet redden zeker de helft verkopen en nieuwe spelers aantrekken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws