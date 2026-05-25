WK-selectie Spanje bekend: grote klap voor Dean Huijsen

De WK-selectie van Spanje is maandagmiddag bekendgemaakt. en Dani Carvajal zijn de grote afwezigen in de formatie van bondscoach Luis de la Fuente. Verder gaat er geen enkele Spaanse speler van Real Madrid mee naar het grootste eindtoernooi aller tijden.

Dat Carvajal ontbreekt, kondigde zich onlangs al min of meer aan. De verdediger worstelde de afgelopen jaren met blessures en speelde dit seizoen slechts zeventien competitieduels. Bovendien stond hij al niet op de voorselectielijst van 55 spelers.

Artikel gaat verder onder video

De in Nederland geboren Huijsen stond daar wél op, maar ontbreekt op de officiële selectielijst van Spanje. De 21-jarige verdediger werd verwacht in de Spaanse ploeg, maar gaat dus niet mee naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In het hart van de verdediging krijgen onder meer Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García en Marc Pubill de voorkeur.

De volledige WK-selectie van Spanje

Keepers: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).

Verdedigers: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur).

Middenvelders: Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal).

Aanvallers: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (FC Barcelona).