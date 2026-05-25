WK-selectie Spanje bekend: grote klap voor Dean Huijsen

De WK-selectie van Spanje is maandagmiddag bekendgemaakt. Dean Huijsen en Dani Carvajal zijn de grote afwezigen in de formatie van bondscoach Luis de la Fuente. Verder gaat er geen enkele Spaanse speler van Real Madrid mee naar het grootste eindtoernooi aller tijden.
Dat Carvajal ontbreekt, kondigde zich onlangs al min of meer aan. De verdediger worstelde de afgelopen jaren met blessures en speelde dit seizoen slechts zeventien competitieduels. Bovendien stond hij al niet op de voorselectielijst van 55 spelers.
De in Nederland geboren Huijsen stond daar wél op, maar ontbreekt op de officiële selectielijst van Spanje. De 21-jarige verdediger werd verwacht in de Spaanse ploeg, maar gaat dus niet mee naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In het hart van de verdediging krijgen onder meer Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García en Marc Pubill de voorkeur.
Keepers: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).
Verdedigers: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur).
Middenvelders: Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal).
Aanvallers: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (FC Barcelona).
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Geen verrassing gezien zijn vorm van de afgelopen maanden. Dan heeft Spanje betere alternatieven. Die vorm was overigens nog altijd een stuk beter dan die van meerdere verdedigers van Oranje, dus daar heeft @Kicker wel gelijk...
Hmm niet mee eens met deze reacties.. Je kiest voor een land omdat je daar het beste gevoel bij hebt lijkt mij. Als die jongen zich meer Spanjaard voelt en weinig met Nederland heeft, is dat gewoon zijn goed recht. Jongens als Depay, Frimpong en Wijnaldum voelen zich diep van binnen in mijn ogen ook niet volledig Nederlands, maar kiezen uiteindelijk bewust voor Oranje omdat het beter is voor hun carrière. Dan heb ik juist meer respect voor gasten als Ziyech, die al vroeg voor Marokko kozen toen Marokko sportief nog helemaal niet aantrekkelijk was en WK plaatsingen niet eens zeker waren. Dat voelt voor mij oprechter dan spelers die blijven twijfelen en uiteindelijk kiezen voor wat hun carrière het meeste oplevert.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Geen verrassing gezien zijn vorm van de afgelopen maanden. Dan heeft Spanje betere alternatieven. Die vorm was overigens nog altijd een stuk beter dan die van meerdere verdedigers van Oranje, dus daar heeft @Kicker wel gelijk...
Hmm niet mee eens met deze reacties.. Je kiest voor een land omdat je daar het beste gevoel bij hebt lijkt mij. Als die jongen zich meer Spanjaard voelt en weinig met Nederland heeft, is dat gewoon zijn goed recht. Jongens als Depay, Frimpong en Wijnaldum voelen zich diep van binnen in mijn ogen ook niet volledig Nederlands, maar kiezen uiteindelijk bewust voor Oranje omdat het beter is voor hun carrière. Dan heb ik juist meer respect voor gasten als Ziyech, die al vroeg voor Marokko kozen toen Marokko sportief nog helemaal niet aantrekkelijk was en WK plaatsingen niet eens zeker waren. Dat voelt voor mij oprechter dan spelers die blijven twijfelen en uiteindelijk kiezen voor wat hun carrière het meeste oplevert.