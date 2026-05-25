Luna Bijl in tranen na Ajax - FC Utrecht: beelden gaan hard rond

25 mei 2026, 14:52
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Maarten Paes is zondag uitgegroeid tot de grote held van Ajax tijdens de zenuwslopende penaltyserie tegen FC Utrecht. De doelman stopte twee strafschoppen, wat bij zijn vriendin Luna Bijl voor hevige emoties zorgde. Het 28-jarige topmodel barstte na de beslissende reddingen in tranen uit en deelde dit moment via sociale media.

De Amsterdammers en de Domstedelingen streden in het Kras Stadion om het laatste Nederlandse ticket voor Europees voetbal. Na een doelpuntloze reguliere speeltijd en een 1-1 stand na verlenging moesten strafschoppen de beslissing brengen. Waar de spelers van Ajax foutloos bleven, vonden Sébastien Haller en Souffian El Karouani namens de uitploeg de Amsterdamse sluitpost op hun weg. Door de heldenrol van de keeper plaatst de hoofdstedelijke formatie zich voor de voorrondes van de Conference League.

Emotionele reactie van Luna Bijl

Vanuit huis volgde Bijl de verrichtingen van haar partner vol spanning. Toen de sluitpost de inzetten van de Utrecht-spelers keerde, liet de influencer haar tranen de vrije loop. Op beelden die zij deelde via TikTok is te zien hoe de huilende vriendin getroost moest worden door haar familie. Bij de video schreef de partner van de doelman een emotionele boodschap: "Ik zie hoe hard je elke dag werkt, dit verdien je".

Succesvolle carrière in de modewereld

De vriendin van de doelverdediger is zelf geen onbekende in de modewereld. De Nederlandse werkte in het verleden als model voor grote internationale merken zoals Dior, Prada, Louis Vuitton en Chanel. Daarnaast zet de ambassadrice van de Play Mental Foundation zich in voor mentale gezondheid. Samen met de Ajax-keeper geniet zij een enorme populariteit op platforms als Instagram en TikTok. Deze online aanhang is deels te danken aan de interlandcarrière van de doelverdediger, die zich liet naturaliseren en inmiddels de vaste keeper is van het nationale elftal van Indonesië.

@lunabijl I see everyday how hard you work, you deserve this ❤️ @maartenpaes #ajax ♬ Every Breath You Take - The Police

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
152 Reacties
215 Dagen lid
223 Likes
Veluwe
Is je vriend één keer positief in het nieuws, moet de aandacht toch weer naar jou?

Maarten Paes

Ajax
Leeftijd: 28 jaar (14 mei 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
0
2025
Dallas
22
0
2024
Dallas
30
0
2023
Dallas
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

