is zondag uitgegroeid tot de grote held van Ajax tijdens de zenuwslopende penaltyserie tegen FC Utrecht. De doelman stopte twee strafschoppen, wat bij zijn vriendin Luna Bijl voor hevige emoties zorgde. Het 28-jarige topmodel barstte na de beslissende reddingen in tranen uit en deelde dit moment via sociale media.

De Amsterdammers en de Domstedelingen streden in het Kras Stadion om het laatste Nederlandse ticket voor Europees voetbal. Na een doelpuntloze reguliere speeltijd en een 1-1 stand na verlenging moesten strafschoppen de beslissing brengen. Waar de spelers van Ajax foutloos bleven, vonden Sébastien Haller en Souffian El Karouani namens de uitploeg de Amsterdamse sluitpost op hun weg. Door de heldenrol van de keeper plaatst de hoofdstedelijke formatie zich voor de voorrondes van de Conference League.

Emotionele reactie van Luna Bijl

Vanuit huis volgde Bijl de verrichtingen van haar partner vol spanning. Toen de sluitpost de inzetten van de Utrecht-spelers keerde, liet de influencer haar tranen de vrije loop. Op beelden die zij deelde via TikTok is te zien hoe de huilende vriendin getroost moest worden door haar familie. Bij de video schreef de partner van de doelman een emotionele boodschap: "Ik zie hoe hard je elke dag werkt, dit verdien je".

Succesvolle carrière in de modewereld

De vriendin van de doelverdediger is zelf geen onbekende in de modewereld. De Nederlandse werkte in het verleden als model voor grote internationale merken zoals Dior, Prada, Louis Vuitton en Chanel. Daarnaast zet de ambassadrice van de Play Mental Foundation zich in voor mentale gezondheid. Samen met de Ajax-keeper geniet zij een enorme populariteit op platforms als Instagram en TikTok. Deze online aanhang is deels te danken aan de interlandcarrière van de doelverdediger, die zich liet naturaliseren en inmiddels de vaste keeper is van het nationale elftal van Indonesië.