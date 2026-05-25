Maarten Paes haalt zijn gram nadat anonieme bron hem de grond in boort

groeide zondagmiddag uit tot de gevierde man bij Ajax. Met twee gestopte strafschoppen speelde de keeper een beslissende rol in de penaltyreeks tegen FC Utrecht om een plek in de tweede Conference League-voorronde. Het is een mooie opsteker voor Paes, die de afgelopen maanden geregeld het doelwit was van kritiek.

Nadat Paes in februari werd overgenomen van FC Dallas, moest hij al snel opstaan als eerste doelman van Ajax. “De Major League Soccer heeft een break van twee maanden en de twee maanden daarvoor was ik geblesseerd geweest, waardoor ik vier maanden geen negentig minuten had gespeeld. Na 45 minuten te hebben gemaakt in de voorbereiding raakte Vitezslav Jaros geblesseerd en moest ik mijn verantwoordelijkheid nemen”, blikt Paes terug in een interview met De Telegraaf.

“En dat heb ik proberen te doen. Als je mijn laatste wedstrijden bekijkt, dan zie je wel degelijk progressie op alle vlakken. Ik focus me op mezelf en probeer een betere keeper en een beter persoon te worden”, maakt hij duidelijk. De afgelopen weken waren analisten als Johan Derksen en Hugo Borst vernietigend over Paes. Vorige week schreef journalist Jop van Kempen in Het Parool dat hij sprak met een niet nader genoemde ex-prof, die zou hebben beweerd dat Paes 'in alle onderdelen van het keepen is'.

Dat bleek niet te kloppen. “Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik de penaltynemers voor elke wedstrijd goed bestudeer”, zegt hij. “Die kritiek is niet altijd even makkelijk geweest. Maar ik heb geprobeerd stoïcijns te blijven.”

Paes: 'Aan de bal kan het beter'

Redenen voor de kritiek waren er wel degelijk. Zo was Paes lang niet altijd zuiver met zijn inspeelballen. “Voor de meeste keepers duurt het wel even voordat ze aan het Ajax-spelletje zijn gewend. Ik kreeg niet de tijd om te wennen, maar probeerde in de wedstrijden stapje voor stapje te zetten en elke week een paar procent aan kwaliteit te winnen.”

“Na het seizoen ga ik aan de kleine puntjes werken. Als je de negentig minuten tegen FC Utrecht meerekent (Davy Klaassen maakte in de verlenging 1-0 en Gjivai Zechiël 1-1, red.), dan heb ik in dertien wedstrijden zeven keer de nul gehouden. Dat is wel een goed percentage. Er zijn goede dingen en verbeterpunten, maar die zijn er altijd. Aan de bal kan het zeker beter”, erkent Paes, die niet weet of hij komend seizoen weer eerste keeper is. “Dat zie ik wel. Ik ga zo veel mogelijk waarde toevoegen binnen en buiten het veld.”