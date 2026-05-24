Ajax heeft amper vakantie: eerste Europese duel is direct na WK-finale

Ajax heeft de voorronde van de Conference League bereikt. Dat betekent nogal wat voor de Amsterdamse club, want het seizoen zal zeer vroeg van start gaan. Vier dagen na de WK-finale staat de eerste Europese wedstrijd al op het programma. FCUpdate brengt het schema voor de komende maanden in kaart.

Ajax versloeg FC Utrecht zondagmiddag na strafschoppen, waardoor de ploeg van Oscar Garcia het laatst overgebleven Europese ticket bemachtigde. Dat betekent echter nog niet dat er ook daadwerkelijk een Europees avontuur in de Conference League volgt. Ajax moet namelijk eerst drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. 17 juni volgt de loting.

Duidelijk is dat het seizoen voor Ajax officieel begint op 23 juli. Dan staat de eerste wedstrijd in de Conference League gepland. Voor die tijd zal de club al weken in training moeten zijn en oefenwedstrijden hebben gespeeld. Opvallend is dat Ajax de eerste wedstrijd in het Europese toernooi slechts vier dagen (!) na de WK-finale speelt.

Internationals kunnen ontbreken

Voor sommige Ajacieden zal er komende zomer dan ook nauwelijks tijd zijn om op adem te komen. In de praktijk zullen internationals na het WK extra rust krijgen, wat sportief gezien voor Ajax allesbehalve ideaal is. Belangrijke krachten kunnen daardoor ontbreken in de eerste Europese duels.

Na de eerste wedstrijd op 23 juli wachten, mits alles goed en succesvol verloopt voor Ajax, ook nog wedstrijden in de voorrondes van de Conference League op 30 juli, 6 augustus, 13 augustus, 20 augustus en 27 augustus. De Eredivisie is op dat moment ook al van start gegaan.

De situatie doet denken aan de zomer van 2024. Toen moest Ajax eveneens al eind juli aan de bak in Europa, ondanks een zomer met een eindtoernooi (EK 2024). Ajax begon dat seizoen onder Francesco Farioli al op 25 juli aan het Europese avontuur. In de tweede voorronde van de Europa League troffen de Amsterdammers het Servische FK Vojvodina.

Uiteindelijk wist Ajax destijds de voorrondes door te komen. Nu wordt gehoopt op een soortgelijk scenario.