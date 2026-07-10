Valentijn Driessen opppert opvallende kandidaat voor bondscoachschap Oranje

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal zorgt voor de nodige speculatie nadat Ronald Koeman eind vorige maand zijn vertrek aankondigde. Valentijn Driessen heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf een opvallende naam naar voren geschoven die volgens hem interessant kan zijn voor de KNVB: Zlatko Dalić. De Kroatische trainer is onlangs na een dienstverband van bijna negen jaar opgestapt bij zijn vaderland.

Driessen ziet in de ervaren trainer, die met Kroatië in het verleden de finale van het wereldkampioenschap bereikte, een serieuze kandidaat om het stokje bij Oranje over te nemen. "Dalić heeft het geweldig gedaan bij Kroatië en dat negen jaar lang", stelt Driessen. "Hij heeft een WK-finale gehaald, maar hij werkte natuurlijk ook met een van de beste spelers ter wereld: Modric. Hij had veel talent in de selectie". Volgens de journalist past het karakter van de coach goed bij de nationale ploeg: "Het is een rustige man en ik zou me kunnen voorstellen dat hij een kandidaat zou zijn", aldus de analist.

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Tegelijkertijd vraagt Driessen zich hardop af welke binnenlandse trainers momenteel daadwerkelijk in aanmerking komen voor de vacante functie in Zeist. "In Nederland heb je gewoon niet zoveel kandidaten", concludeert hij. Driessen noemt Ron Jans als een van de beschikbare opties, maar plaatst direct vraagtekens bij de geschiktheid van de trainer voor het hoogste keurkorps. "Het is een goede peoplemanager, maar ik ken hem verder niet goed genoeg".

Ook Mike Verweij liet zijn licht schijnen over de vacature bij de voetbalbond. Volgens de verslaggever lijkt de eerder uitgestippelde route voor Michael Reiziger minder vanzelfsprekend dan voorheen werd aangenomen. De huidige keuzeheer van Jong Oranje, die nog over een doorlopend contract beschikt tot de zomer van volgend jaar, werd lange tijd gezien als de gedoodverfde opvolger van Koeman. "Er ging lang een verhaal dat de KNVB een soort een-tweetje maakte met Reiziger, dat hij via Jong Oranje de volgende bondscoach zou worden. Ik heb begrepen dat dat niet meer zo is", vertelt Verweij.

Toch sluit de journalist niet uit dat de oud-international alsnog doorschuift naar het grote Oranje. "Ik heb wél begrepen, maar dat is niet gek, dat Reiziger wel graag bondscoach zou willen zijn. Misschien dat het uiteindelijk toch daarop neer gaat komen". Mocht de KNVB daadwerkelijk voor hem kiezen, dan wacht Reiziger volgens Verweij echter een zware taak. "Dan zal hij tegen de publieke opinie moeten vechten, want hij staat er gewoon niet goed op". Die publieke opinie is momenteel overwegend negatief na de recente uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap, terwijl ook de wisselvallige resultaten van Jong Oranje meespelen in de discussie over zijn geschiktheid.