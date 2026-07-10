Verweij haalt hard uit naar Nigel de Jong: 'Dat vond ik echt heel slap'

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben in Kick-off felle kritiek geuit op Nigel de Jong na diens stilzwijgen rondom de veelbesproken racismerel bij het Nederlands elftal. Terwijl KNVB-commissaris Clarence Seedorf zich onlangs krachtig uitsprak tegen de online haat, schittert de directeur topvoetbal volgens de journalisten door afwezigheid. Verweij noemt de passieve publieke houding van de oud-international ronduit zwak.

De nationale ploeg werd in de achtste finales van het wereldkampioenschap uitgeschakeld door Marokko. Na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd ging de beslissende strafschoppenserie met 2-3 verloren. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten hun inzet vanaf elf meter en kregen vervolgens een stroom aan racistische reacties over zich heen op sociale media. De voetbalbond deed begin officieel aangifte bij het Openbaar Ministerie wegens online haatzaaien. Hoewel Seedorf via Instagram en een uitgebreide boodschap duidelijk van zich liet horen, bleef een publieke veroordeling vanuit De Jong tot op heden uit.

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In de podcast uitte Verweij zijn onbegrip over de afwachtende houding van de beleidsbepaler. "Wat mij verbaasde, na de uitschakeling van het Nederlands elftal was er een grote racisme rel. Dan hoor je Nigel de Jong ook niet", vervolgt hij kritisch. Verweij wijst erop dat Seedorf in zijn rol als commissaris wel krachtig afstand nam van de incidenten. "Waar is dan Nigel de Jong? Je bent toch directeur topvoetbal, daar mag je dan ook wat van laten horen. Dat vond ik echt heel slap", aldus de journalist.

Valentijn Driessen voegt daaraan toe dat de directeur topvoetbal juist een uitstekende band heeft met de huidige spelersgroep. "Hij staat ook heel dichtbij die spelers. Hij heeft vier weken met die jongens opgetrokken en staat op het trainingsveld", legt hij uit. Driessen vermoedt dat de bestuurder binnenskamers wel degelijk steun heeft betuigd aan het getroffen drietal. "Hij heeft ongetwijfeld persoonlijk wel iets tegen ze gezegd, maar hij kan ook gewoon naar de buitenwacht treden", benadrukt hij in de podcast. Volgens Verweij lagen de kansen voor een krachtig statement na de uitschakeling simpelweg voor het oprapen. "Hij staat na de wedstrijd altijd bij de kleedkamer. Hij weet dat de pers in de mixed zone staat, maak dan een statement", luidt zijn harde conclusie.