Pierre van Hooijdonk blijft bij zijn uitspraken over Sarina Wiegman als potentiële nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De oud-spits liet eerder weten dat er spelers in Oranje zijn 'waarbij in de cultuur de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man', ondanks de kritiek die daarop losbarstte herhaalt hij vrijdag in De WK Avond van de NOS: "Dit is een constatering van een feit."

In de discussie over wie Ronald Koeman moet opvolgen bij Oranje valt geregeld die van Wiegman, die Europees kampioen werd met de vrouwenteams van Nederland én Engeland en met beide landen ook de WK-finale haalde. Van Hooijdonk veegde het idee echter hard van tafel toen hij daar recent naar gevraagd werd bij de NOS. Wiegman beschikt simpelweg niet over ervaring op het hoogste niveau bij het mannenvoetbal, betoogde de oud-international.

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Ook de afkomst van een deel van de spelersgroep speelt daarbij volgens Van Hooijdonk een rol: “Daar zitten een heleboel spelers bij waarbij in de cultuur de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man”, aldus een felle Van Hooijdonk. De woorden schoten bij veel kijkers van De WK Avond in het verkeerde keelgat. Er werd zelfs geroepen om de oud-voetballer te cancelen.

Die oproep vindt geen gehoor, want Van Hooijdonk schuift vrijdag 'gewoon' weer aan in het NOS-programma. Presentator Gert van 't Hof brengt de uitlatingen van Van Hooijdonk én de kritiek die daarop losbarstte ter sprake, en vraagt de vroegere Oranje-spits: "Wil je dat nog nuanceren?"

Van Hooijdonk reageert: "Ik heb het vaak gezegd als ik met mensen spreek over dit gebeuren, op club-level. Omdat je daar natuurlijk echt wel te maken hebt met een nog grotere diversiteit. En het is niet mijn mening. Zeker, wat mij betreft zou het kunnen. Maar het is een constatering van een feit. Ik denk dat we dat allemaal wel zien, maar misschien durven we het niet allemaal te benoemen. Dat is een ander verhaal."

Later zegt Van Hooijdonk dat 'de tijd op dit moment nog niet rijp is' voor een vrouwelijke bondscoach. "Dat dat misschien ooit een keer gaat komen, dat denk ik wel. Maar dat daar nog tijd overheen zal gaan, dat geloof ik ook."