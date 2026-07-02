Arne Slot en Erik ten Hag behoren tot de kandidaten om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat beweert de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira donderdagochtend op X.

Het WK kwam eerder deze week vroegtijdig ten einde voor Oranje, dat na strafschoppen onderuit ging tegen Marokko in de zestiende finale. Daags na de uitschakeling trok Koeman zijn conclusie en stapte hij op bij de KNVB, waardoor de voetbalbond op zoek moet naar een vervanger.

7 mogelijke opvolgers van Ronald Koeman bij Oranje

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In de wandelgangen werden direct verschillende namen genoemd als opvolgers van Koeman, maar volgens Schira zijn alleen Slot en Ten Hag in beeld als kandidaten. Dat zou betekenen dat onder meer Peter Bosz en Michael Reiziger, die eveneens de revue passeerden, niet hoeven te hopen op een rol als bondscoach.

Ten Hag is momenteel actief als technisch directeur bij FC Twente, terwijl Arne Slot nog zonder club zit na zijn ontslag bij Liverpool.

Journalist Schira liet zich eerder ook uit over de bondscoachpositie bij Oranje, maar zat er destijds naast. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal meldde de Italiaan dat Koeman 'niet uit zichzelf' zou opstappen en de KNVB zou laten bepalen of zijn aflopende verbintenis verlengd werd. Dat bleek niet het geval: Koeman hakte zelf de knoop door en legde een contractverlenging naast zich neer.