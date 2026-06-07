7 mogelijke opvolgers van Ronald Koeman bij Oranje

Ronald Koeman lijkt zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Oranje inmiddels achter de rug te hebben. Het Nederlands elftal werd in de nacht van maandag op dinsdag na strafschoppen uitgeschakeld door Marokko in de zestiende finale van het WK. De doelstelling van de KNVB was het bereiken van de halve finale, dus is de kans groot dat Koeman de eer aan zichzelf houdt en opstapt of dat de bond besluit niet met hem verder te gaan. FCUpdate zet zeven mogelijke opvolgers op een rij.

Arne Slot

Arne Slot is voor menig Nederlands voetballiefhebber de gedroomde opvolger van Koeman bij Oranje. De Bergentheimer zit momenteel zonder club nadat hij eind mei werd ontslagen bij Liverpool. De voormalig coach van Feyenoord staat garant voor aanvallend voetbal, iets wat Koeman in het duel met Marokko juist niet liet zien. Veel analisten zijn ervan overtuigd dat Slot openstaat voor het bondscoachschap. De kans is echter aanwezig dat de 47-jarige oefenmeester zichzelf nog te jong vindt om het clubvoetbal (voorlopig) achter zich te laten.

Erik ten Hag

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Erik ten Hag is sinds begin dit kalenderjaar als technisch directeur verbonden aan FC Twente. De voormalig coach van Ajax en Manchester United zou als bondscoach echter terug kunnen keren in het trainersvak. Op zijn presentatie in januari liet Dominique Scholten, algemeen directeur van FC Twente, namelijk weten dat hij begrijpt dat het bondscoachschap voor Ten Hag een enorme eer zou zijn. “Als die kans zich op een moment voordoet en Erik wil het, dan gaan we kijken of we het mogelijk kunnen maken. Wij zijn nuchtere mensen in Twente”, zo klonk het. De KNVB is dus niet bij voorbaat kansloos bij Ten Hag.

Peter Bosz

Eerder dit jaar werd Peter Bosz continu in verband gebracht met het bondscoachschap. De oefenmeester beschikte over een aflopend contract bij PSV en maakte er geen geheim van ooit nog eens bondscoach te willen worden. Toen duidelijk werd dat de KNVB pas na het WK naar de toekomst wilde kijken, koos Bosz eieren voor zijn geld en zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract in Eindhoven, waardoor hij tot medio 2028 vastligt. Mocht de KNVB alsnog aankloppen, lijkt de kans echter klein dat PSV zijn succestrainer tijdens de voorbereiding van de hand wil doen. Ook een dubbelrol voor Bosz bij PSV en de KNVB is geen optie, zo maakte technisch directeur Earnest Stewart in januari duidelijk.

Michael Reiziger

Michael Reiziger is momenteel verbonden aan de KNVB als trainer van Jong Oranje. De bond besloot een jaar geleden om zijn contract te verlengen tot medio 2027, waarbij directeur topvoetbal Nigel de Jong uitsprak blij te zijn met de ontwikkeling van Reiziger als hoofdtrainer. Sindsdien presteert Jong Oranje echter ondermaats: twee keer verlies, twee keer gelijk en pas één overwinning in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2027. Volgens René van der Gijp zou de KNVB mikken op een bondscoach met een donkere huidskleur. “Ik heb al vanuit twintig kanten gehoord dat wij na Koeman een donkere bondscoach krijgen”, zei de analist in februari. In dat licht lijkt Reiziger, ondanks de recente resultaten, een realistische optie te zijn.

Patrick Kluivert

Ook Patrick Kluivert zou binnen het door Van der Gijp geschetste profiel passen. De voormalig spits is momenteel als adviseur actief bij Suriname en was daarvoor bondscoach van Indonesië. Met het Aziatische land moest hij zich kwalificeren voor het WK, maar daar slaagde de 79-voudig Oranje-international niet in. Kluivert heeft gedurende zijn trainersloopbaan ook al ervaring opgedaan bij de KNVB. Tussen 2012 en 2014 was hij namelijk assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal, waaronder op het WK 2014 in Brazilië.

Pep Guardiola

Pep Guardiola zou een optie kunnen zijn voor de KNVB als het besluit met een buitenlandse trainer in zee te gaan. De Spanjaard is deze zomer na tien seizoenen vertrokken bij Manchester City en is een van de grootste trainers ter wereld. “Als Nederland ooit een bondscoach nodig heeft... Here I am!”, zei Guardiola een aantal jaar geleden in de documentaire Força Koeman. Of hij dit alleen zei om te dollen met Koeman of dat er een kern van waarheid in zit, is niet duidelijk. Ronald de Boer stelde in mei bij Viaplay dat Guardiola ook wel eens tegen hem heeft gezegd Nederland ooit te willen trainen. Mocht dat inderdaad waar zijn en de KNVB bereid zijn om aan zijn salariseisen te voldoen, rest nog steeds de vraag of timing juist is. Guardiola zou naar verluidt namelijk een sabbatical willen nemen voordat hij weer aan de slag gaat.

Sarina Wiegman

Sarina Wiegman is de laatste en misschien wel minst voor de hand liggende optie op de lijst. De Haagse is al jaren een toptrainer in het vrouwenvoetbal en veroverde al drie Europese titels: in 2017 met Nederland en in 2022 en 2025 met Engeland. Daarnaast werd ze ook tweede op het WK met Nederland (in 2019) en Engeland (in 2023). In talkshows komt Wiegman regelmatig ter sprake als potentiële trainer in het mannenvoetbal. Mocht de KNVB de gok willen wagen met een vrouwelijke bondscoach, lijkt Wiegman de meest voor de hand liggende optie. Wel heeft ze nog een contract tot medio 2027 bij de Engelse bond.