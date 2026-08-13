Luuk de Jong vertelt heel eerlijk wat hij van Xavi vindt

is enthousiast over de komst van Xavi naar het Nederlands elftal. De clubloze spits stuurde de Spaanse coach woensdagavond na de bekendmaking van het nieuws direct een berichtje. Xavi reageerde vervolgens snel.

"Zo gaat dat vaker", vertelt De Jong een dag na de aanstelling van Xavi bij Oranje in gesprek met het Algemeen Dagblad. "We hebben altijd contact gehouden na Barcelona. Als Xavi iets wint of iets meemaakt of als ik een kampioenschap vier, dan feliciteren we elkaar. Gewoon vanuit een leuke onderlinge klik. Hij is een goed persoon."

'Dat vond ik een mooi beeld'

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De Jong herinnert zich nog veel van zijn samenwerking met Xavi bij FC Barcelona. Zelfs hun eerste ontmoeting staat hem nog helder bij. De Jong was benieuwd hoe iemand met de status van Xavi zich zou opstellen in de kleedkamer. "Nou, het eerste wat hij zei in onze kleedkamer was: 'Ik ben Xavi en ik ben hier om jullie te helpen.' Dat vond ik een mooi beeld. Hij is totaal niet iemand van 'het draait om mij' en 'zie mij eens'. Hij is echt van het 'samen doen'."

De Jong vervolgt: "Toen hij binnenkwam, was het eerst de vraag welke spelers hij zou gaan gebruiken. Tegen mij werd gezegd: ‘als je wat anders kan vinden, mag je gaan.’ Maar ik wilde blijven en al gauw merkte ik dat Xavi vond dat ik eigenlijk wel prima paste bij hoe hij wilde spelen. Dat hadden weinig mensen verwacht, hijzelf waarschijnlijk ook niet. Maar van alleen pinchhitter werd ik méér in zijn team."

Technische staf

Ook over de mensen die Xavi om zich heen verzamelde, is De Jong positief. "Zijn oudere broer Óscar was een van de assistenten. Die was meer dan alleen vertrouwensman, die had echt inhoudelijke inbreng. Ook hij ziet het voetbal goed, was bij ons veel bezig met tactiek. En Xavi had een paar mensen in zijn performance staf, die begonnen elke dag met een smile op hun gezicht. Ik vroeg weleens aan ze: wat nemen jullie dat je altijd zo opgewekt bent?!"