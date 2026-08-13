Maher Carrizo doet Ajax-fans een belofte

is klaar om zich dit seizoen te laten zien bij Ajax, zo laat hij weten in gesprek met Ajax Life. De Argentijn kwam afgelopen winter voor zes miljoen euro over van Vélez Sarsfield en kreeg eerst een half jaar de tijd om te wennen.

Ajax haalde Carrizo begin februari naar Nederland als opvolger van Raúl Moro. Zijn eerste maanden in de Johan Cruijff ArenA waren vooral om te wennen, waardoor hij verspreid over zes wedstrijden iets meer dan negentig minuten speelde. Doordat de nieuwe staf van Ajax veel Spaanstaligen bevat, ging het gewenningsproces voor Carrizo de afgelopen tijd soepeler.

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Dit seizoen moet het gebeuren voor de twintigjarige buitenspeler. “Mijn avontuur bij Ajax moet nog beginnen”, stelt hij. “Ik wil eerst meer minuten gaan maken en uiteindelijk wil iedere voetballer om de prijzen spelen.” Sinds drie maanden heeft Carrizo zijn eigen appartement. “Daarvoor zat ik in een hotel in Amsterdam-Zuid. Ik trek op met Lucas Rosa en Caio Henrique. We proberen samen veel te doen.”

Carrizo beseft dat mensen verwachtingen van hem hebben. “Ik snap dat mensen mij nú willen zien. Dat wil ik ook”, toont hij zich strijdbaar. “Zoals het vorig seizoen ging, vind ik normaal. Ik was nieuw bij de club, probeerde het en werk sindsdien hard om me te verbeteren en te ontwikkelen. Ik wil laten zien dat ik er klaar voor ben.”