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Maher Carrizo doet Ajax-fans een belofte

13 augustus 2026, 15:33
Ajax-speler Maher Carrizo
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Maher Carrizo is klaar om zich dit seizoen te laten zien bij Ajax, zo laat hij weten in gesprek met Ajax Life. De Argentijn kwam afgelopen winter voor zes miljoen euro over van Vélez Sarsfield en kreeg eerst een half jaar de tijd om te wennen.

Ajax haalde Carrizo begin februari naar Nederland als opvolger van Raúl Moro. Zijn eerste maanden in de Johan Cruijff ArenA waren vooral om te wennen, waardoor hij verspreid over zes wedstrijden iets meer dan negentig minuten speelde. Doordat de nieuwe staf van Ajax veel Spaanstaligen bevat, ging het gewenningsproces voor Carrizo de afgelopen tijd soepeler.

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Dit seizoen moet het gebeuren voor de twintigjarige buitenspeler. “Mijn avontuur bij Ajax moet nog beginnen”, stelt hij. “Ik wil eerst meer minuten gaan maken en uiteindelijk wil iedere voetballer om de prijzen spelen.” Sinds drie maanden heeft Carrizo zijn eigen appartement. “Daarvoor zat ik in een hotel in Amsterdam-Zuid. Ik trek op met Lucas Rosa en Caio Henrique. We proberen samen veel te doen.”

Carrizo beseft dat mensen verwachtingen van hem hebben. “Ik snap dat mensen mij nú willen zien. Dat wil ik ook”, toont hij zich strijdbaar. “Zoals het vorig seizoen ging, vind ik normaal. Ik was nieuw bij de club, probeerde het en werk sindsdien hard om me te verbeteren en te ontwikkelen. Ik wil laten zien dat ik er klaar voor ben.”

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.156 Reacties
1.417 Dagen lid
20.516 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Begin vanavond maar

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Maher Carrizo

Maher Carrizo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (19 feb. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2026
Vélez
1
0
2025/2026
Ajax
6
0
2025
Vélez
22
5

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

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