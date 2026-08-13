Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Noa Lang

Ajax krijgt serieuze concurrentie in de strijd om . Naast de Amsterdamse club heeft ook Atalanta belangstelling voor de linksbuiten van Napoli. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio donderdagmiddag.

Volgens Di Marzio heeft Atalanta inmiddels contact opgenomen met Napoli. De club uit Bergamo wil Lang graag aan de selectie toevoegen, maar loopt daarbij tegen een belangrijk probleem aan. Atalanta wil de Nederlandse aanvaller namelijk op huurbasis overnemen. Napoli staat daar op dit moment niet om te springen. De Italiaanse kampioen wil Lang het liefst definitief van de hand doen en staat alleen open voor een huurconstructie als daar een verplichte optie tot koop aan wordt gekoppeld.

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Hetzelfde probleem lijkt zich voor te doen bij de interesse van Ajax in Lang. Het lijkt niet aannemelijk dat Ajax een transfersom van zo'n 25 miljoen euro op tafel gaat leggen voor Lang, waardoor ook de Amsterdammers in eerste instantie zullen inzetten op een huurdeal.

Voor Lang betekent de belangstelling van Atalanta een extra optie, al is het op dit moment nog maar de vraag of Atalanta en Ajax aan de voorwaarden van Napoli kunnen voldoen. "Het is desondanks een optie om in de gaten te houden, mocht de situatie de komende dagen veranderen", schrijft Di Marzio tot slot.