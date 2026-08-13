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Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Noa Lang

13 augustus 2026, 14:10   Bijgewerkt: 14:29
Noa Lang Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ajax krijgt serieuze concurrentie in de strijd om Noa Lang. Naast de Amsterdamse club heeft ook Atalanta belangstelling voor de linksbuiten van Napoli. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio donderdagmiddag.

Volgens Di Marzio heeft Atalanta inmiddels contact opgenomen met Napoli. De club uit Bergamo wil Lang graag aan de selectie toevoegen, maar loopt daarbij tegen een belangrijk probleem aan. Atalanta wil de Nederlandse aanvaller namelijk op huurbasis overnemen. Napoli staat daar op dit moment niet om te springen. De Italiaanse kampioen wil Lang het liefst definitief van de hand doen en staat alleen open voor een huurconstructie als daar een verplichte optie tot koop aan wordt gekoppeld.

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Hetzelfde probleem lijkt zich voor te doen bij de interesse van Ajax in Lang. Het lijkt niet aannemelijk dat Ajax een transfersom van zo'n 25 miljoen euro op tafel gaat leggen voor Lang, waardoor ook de Amsterdammers in eerste instantie zullen inzetten op een huurdeal.

Voor Lang betekent de belangstelling van Atalanta een extra optie, al is het op dit moment nog maar de vraag of Atalanta en Ajax aan de voorwaarden van Napoli kunnen voldoen. "Het is desondanks een optie om in de gaten te houden, mocht de situatie de komende dagen veranderen", schrijft Di Marzio tot slot.

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Kevin Hommeles
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Ajax was tot nu niet eens in de markt voor Lang

Dave80
86 Reacties
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Dave80
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dat hij maar naar Atalanta gaat, in hetzelfde land blijven en wegblijven bij Ajax

CG
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CG
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kevin Hommeles
226 Reacties
954 Dagen lid
978 Likes
Kevin Hommeles
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  • 4
    + 1
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Ajax was tot nu niet eens in de markt voor Lang

Dave80
86 Reacties
766 Dagen lid
597 Likes
Dave80
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dat hij maar naar Atalanta gaat, in hetzelfde land blijven en wegblijven bij Ajax

CG
3.744 Reacties
1.115 Dagen lid
14.177 Likes
CG
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avatar

Géén oude koeien uit de sloot halen. Blijf maar weg!!

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
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4

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