Live voetbal 5

NEC denkt aan bod op Feyenoord-talent en wil Ouaissa in deal betrekken

13 augustus 2026, 14:31
Sami Ouaissa
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

NEC wil FC Twente aftroeven in de strijd om de handtekening van Feyenoord-talent Jerayno Schaken (17). Volgens De Telegraaf bereidt de Nijmeegse club momenteel een bod voor op de jeugdspeler. Voor NEC is het een optie om Schaken te betrekken in de gesprekken over Feyenoord-target Sami Ouaissa.

Feyenoord pikte Schaken een jaar geleden transfervrij op bij sc Heerenveen en hoopt hem deze zomer langer aan de club te binden. De onderhandelingen lopen moeizaam, mede doordat de jonge buitenspeler door Giovanni van Bronckhorst in de voorbereiding niet bij het eerste elftal werd gehaald. FC Twente houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zag al een bod van zo’n een miljoen euro afgewezen worden door Dévy Rigaux.

Artikel gaat verder onder video

Nu wil ook NEC zich mengen in de strijd om de zoon van oud-international Ruben Schaken. Volgens De Telegraaf werkt de nummer drie van afgelopen seizoen aan een bod op de jongeling. Welk bedrag de Nijmegenaren over hebben voor Schaken, is niet duidelijk. Wel kunnen NEC en Twente rekenen op concurrentie van verschillende buitenlandse clubs.

De krant stelt dat NEC overweegt om de interesse voor Schaken mee te nemen in de gesprekken met Feyenoord over Ouaissa. De Rotterdammers zouden in de 21-jarige buitenspeler een geschikte opvolger zien van Anis Hadj Moussa. De Algerijn staat momenteel nog onder contract in De Kuip, maar de verwachting is dat hij later deze zomer nog een transfer gaat maken.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • Gisteren, 19:30
  • Gisteren, 19:30
  • 13
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

'Feyenoord neemt onverantwoord bedrijfsrisico, ik vind het echt héél bijzonder'

  • vr 7 augustus, 18:25
  • 7 aug. 18:25
  • 15
Dusan Tadic

NEC schakelt Olympiakos uit in thriller en bereikt play-offs Champions League

  • di 11 augustus, 22:07
  • 11 aug. 22:07
  • 9
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jerayno Schaken

Jerayno Schaken
Leeftijd: 17 jaar (18 jun. 2009)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3
7
Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws