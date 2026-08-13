NEC denkt aan bod op Feyenoord-talent en wil Ouaissa in deal betrekken

NEC wil FC Twente aftroeven in de strijd om de handtekening van Feyenoord-talent (17). Volgens De Telegraaf bereidt de Nijmeegse club momenteel een bod voor op de jeugdspeler. Voor NEC is het een optie om Schaken te betrekken in de gesprekken over Feyenoord-target .

Feyenoord pikte Schaken een jaar geleden transfervrij op bij sc Heerenveen en hoopt hem deze zomer langer aan de club te binden. De onderhandelingen lopen moeizaam, mede doordat de jonge buitenspeler door Giovanni van Bronckhorst in de voorbereiding niet bij het eerste elftal werd gehaald. FC Twente houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zag al een bod van zo’n een miljoen euro afgewezen worden door Dévy Rigaux.

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Nu wil ook NEC zich mengen in de strijd om de zoon van oud-international Ruben Schaken. Volgens De Telegraaf werkt de nummer drie van afgelopen seizoen aan een bod op de jongeling. Welk bedrag de Nijmegenaren over hebben voor Schaken, is niet duidelijk. Wel kunnen NEC en Twente rekenen op concurrentie van verschillende buitenlandse clubs.

De krant stelt dat NEC overweegt om de interesse voor Schaken mee te nemen in de gesprekken met Feyenoord over Ouaissa. De Rotterdammers zouden in de 21-jarige buitenspeler een geschikte opvolger zien van Anis Hadj Moussa. De Algerijn staat momenteel nog onder contract in De Kuip, maar de verwachting is dat hij later deze zomer nog een transfer gaat maken.