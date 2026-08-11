NEC schakelt Olympiakos uit in thriller en bereikt play-offs Champions League

NEC heeft zich na een zinderende Europese avond geplaatst voor de play-offronde van de Champions League. Na de 0-0 van vorige week in Griekenland wonnen de Nijmegenaren in De Goffert na verlenging met 2-1 van Olympiakos. Bryan Linssen poetste een achterstand weg, waarna Emre Mor in de verlenging uitgroeide tot matchwinner. NEC treft in de volgende ronde FK Bodø/Glimt.

De thuisploeg begon met overtuiging en zorgde al snel voor gevaar. Na een slimme inworp van Dusan Tadic dook Tjaronn Chery op bij de achterlijn. Zijn inzet werd door doelman Konstantinos Popovic tegen de lat gewerkt. Olympiakos liet zich eveneens zien, maar Gonzalo Crettaz hield NEC met een knappe redding op een inzet van Gelson Martins op de been.

Artikel gaat verder onder video

Voor NEC verliep de eerste helft niet zonder tegenslag. Sami Ouaissa viel geblesseerd uit en werd vervangen door Emre Mor, wiens invalbeurt vertraging opliep omdat hij nog een oorbel in had. Even later moest ook Philippe Sandler geblesseerd naar de kant. Zonder doelpunten bereikten beide ploegen uiteindelijk de rust.

NEC herstelt zich na dreun van Olympiakos

Direct na de hervatting kreeg NEC een flinke klap te verwerken. Noé Lebreton liet zich in het strafschopgebied opzijzetten door Gustavo Sá. Crettaz kon diens voorzet nog keren, maar Ayoub El Kaabi stond klaar om de rebound binnen te werken: 0-1.

© Imago

NEC rechtte de rug en voerde de druk steeds verder op. Clement Bischoff raakte de bovenkant van het doel, Mor dwong Popovic tot een redding en ook Linssen was dicht bij de gelijkmaker. Die viel uiteindelijk alsnog. Tadic vond Linssen met een fraaie voorzet en de aanvaller tikte de 1-1 achter Popovic.

De kansen voor NEC namen verder toe toen Kostas Fortounis na een harde overtreding op Ognjen Nejasmic rood kreeg. Olympiakos moest met tien man verder en de Nijmegenaren gingen nadrukkelijk op jacht naar de beslissing.

Die leek diep in blessuretijd te vallen. Invaller Kaj Sierhuis kopte een scherpe voorzet van Mor binnen en De Goffert ontplofte, maar de VAR constateerde dat Mor in de aanloop buitenspel had gestaan. Het doelpunt werd afgekeurd, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

Mor bezorgt NEC plek in play-offronde

Daarin kreeg Mor alsnog zijn grote moment. Nadat hij eerst nog hoog over had geschoten, sloeg hij in de 95ste minuut toe. Een schot van Chery werd onbedoeld geblokt door Sierhuis, waarna de bal voor de voeten van Mor belandde. De invaller maakte geen fout en zette NEC op 2-1.

Olympiakos probeerde terug te slaan en was uit een hoekschop gevaarlijk, maar NEC hield stand. Aan de andere kant kreeg Sierhuis een enorme kans om het duel definitief te beslissen, maar van dichtbij stuitte hij op Popovic. Ook de jonge invaller Kevin Kers schoot vlak naast.

Met Bram Nuytinck, Jamiro Monteiro en Kers binnen de lijnen verdedigde NEC de voorsprong in het restant van de verlenging. Olympiakos had de bal, maar slaagde er niet meer in de Nijmeegse defensie te breken. Daarmee trok NEC de 2-1 over de streep en verzekerde de ploeg zich na het doelpuntloze gelijkspel in Griekenland van een plek in de play-offronde van de Champions League.