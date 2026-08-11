NEC schakelt Olympiakos uit in thriller en bereikt play-offs Champions League

NEC heeft zich na een zinderende Europese avond geplaatst voor de play-offronde van de Champions League. Na de 0-0 van vorige week in Griekenland wonnen de Nijmegenaren in De Goffert na verlenging met 2-1 van Olympiakos. Bryan Linssen poetste een achterstand weg, waarna Emre Mor in de verlenging uitgroeide tot matchwinner. NEC treft in de volgende ronde FK Bodø/Glimt.
De thuisploeg begon met overtuiging en zorgde al snel voor gevaar. Na een slimme inworp van Dusan Tadic dook Tjaronn Chery op bij de achterlijn. Zijn inzet werd door doelman Konstantinos Popovic tegen de lat gewerkt. Olympiakos liet zich eveneens zien, maar Gonzalo Crettaz hield NEC met een knappe redding op een inzet van Gelson Martins op de been.
Voor NEC verliep de eerste helft niet zonder tegenslag. Sami Ouaissa viel geblesseerd uit en werd vervangen door Emre Mor, wiens invalbeurt vertraging opliep omdat hij nog een oorbel in had. Even later moest ook Philippe Sandler geblesseerd naar de kant. Zonder doelpunten bereikten beide ploegen uiteindelijk de rust.
Direct na de hervatting kreeg NEC een flinke klap te verwerken. Noé Lebreton liet zich in het strafschopgebied opzijzetten door Gustavo Sá. Crettaz kon diens voorzet nog keren, maar Ayoub El Kaabi stond klaar om de rebound binnen te werken: 0-1.
NEC rechtte de rug en voerde de druk steeds verder op. Clement Bischoff raakte de bovenkant van het doel, Mor dwong Popovic tot een redding en ook Linssen was dicht bij de gelijkmaker. Die viel uiteindelijk alsnog. Tadic vond Linssen met een fraaie voorzet en de aanvaller tikte de 1-1 achter Popovic.
De kansen voor NEC namen verder toe toen Kostas Fortounis na een harde overtreding op Ognjen Nejasmic rood kreeg. Olympiakos moest met tien man verder en de Nijmegenaren gingen nadrukkelijk op jacht naar de beslissing.
Die leek diep in blessuretijd te vallen. Invaller Kaj Sierhuis kopte een scherpe voorzet van Mor binnen en De Goffert ontplofte, maar de VAR constateerde dat Mor in de aanloop buitenspel had gestaan. Het doelpunt werd afgekeurd, waardoor een verlenging noodzakelijk was.
Daarin kreeg Mor alsnog zijn grote moment. Nadat hij eerst nog hoog over had geschoten, sloeg hij in de 95ste minuut toe. Een schot van Chery werd onbedoeld geblokt door Sierhuis, waarna de bal voor de voeten van Mor belandde. De invaller maakte geen fout en zette NEC op 2-1.
Olympiakos probeerde terug te slaan en was uit een hoekschop gevaarlijk, maar NEC hield stand. Aan de andere kant kreeg Sierhuis een enorme kans om het duel definitief te beslissen, maar van dichtbij stuitte hij op Popovic. Ook de jonge invaller Kevin Kers schoot vlak naast.
Met Bram Nuytinck, Jamiro Monteiro en Kers binnen de lijnen verdedigde NEC de voorsprong in het restant van de verlenging. Olympiakos had de bal, maar slaagde er niet meer in de Nijmeegse defensie te breken. Daarmee trok NEC de 2-1 over de streep en verzekerde de ploeg zich na het doelpuntloze gelijkspel in Griekenland van een plek in de play-offronde van de Champions League.
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@jerommeke1973 Valt best mee. Wel ff relativeren, een rode kaart is (bijna) altijd killing voor de wedstrijd. De kop had daarom gerust mogen zijn: NEC wint dankzij een rode kaart. Als ze de Champions Leaque echt halen is dat dramatisch voor de Nederlandse punten! Je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat ze geen enkele wedstrijd gaan winnen! Misschien 1 of 2 gelijke spelen.
Het is een knappe prestatie. Ik snap heel goed dat hoe belangrijk het is voor de ranking even naar de achtergrond verdwijnt. Hopelijk levert de wederopstand van ajax in de conference league veel punten op. Twente zie ik daar ook ver komen. PSV zie ik ook een ronde verder komen en Feyenoord zal zeker ook punten pakken.
Hoe leuk ik het ook vind voor NEC, ze horen niet thuis in de CL. NEC, kan er niks aan doen, andere clubs waren gewoon slecht al enkele jaren. PSV, Feyenoord en vooral Ajax hebben het laten afweten. NEC in de conference League zou meer success hebben. PSV; Ajax en Feyenoord moeten de eerste 24 gewoon overleven maar dat is al een opgave. AZ doet het normaal wel leuk in de Europa League. Op de coefficientenlijst zullen we helaas niet een plekje stijgen, eerder dalen helaas.
NEC zit in een bubbel, na volgende ronde staan ze weer met beide benen op de grond. Dan wacht de Europa Leaque en zullen ze ook daar het behoorlijk zwaar krijgen. ED-clubs die niet gewend zijn om tussendoor de doordeweekse Europese wedstrijden spelen, moeten dit niet onderschatten. Dat zal een enorme impact hebben op de prestaties en fysieke gesteldheid zowel nationaal als internationaal.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@jerommeke1973 Valt best mee. Wel ff relativeren, een rode kaart is (bijna) altijd killing voor de wedstrijd. De kop had daarom gerust mogen zijn: NEC wint dankzij een rode kaart. Als ze de Champions Leaque echt halen is dat dramatisch voor de Nederlandse punten! Je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat ze geen enkele wedstrijd gaan winnen! Misschien 1 of 2 gelijke spelen.
Het is een knappe prestatie. Ik snap heel goed dat hoe belangrijk het is voor de ranking even naar de achtergrond verdwijnt. Hopelijk levert de wederopstand van ajax in de conference league veel punten op. Twente zie ik daar ook ver komen. PSV zie ik ook een ronde verder komen en Feyenoord zal zeker ook punten pakken.
Hoe leuk ik het ook vind voor NEC, ze horen niet thuis in de CL. NEC, kan er niks aan doen, andere clubs waren gewoon slecht al enkele jaren. PSV, Feyenoord en vooral Ajax hebben het laten afweten. NEC in de conference League zou meer success hebben. PSV; Ajax en Feyenoord moeten de eerste 24 gewoon overleven maar dat is al een opgave. AZ doet het normaal wel leuk in de Europa League. Op de coefficientenlijst zullen we helaas niet een plekje stijgen, eerder dalen helaas.
NEC zit in een bubbel, na volgende ronde staan ze weer met beide benen op de grond. Dan wacht de Europa Leaque en zullen ze ook daar het behoorlijk zwaar krijgen. ED-clubs die niet gewend zijn om tussendoor de doordeweekse Europese wedstrijden spelen, moeten dit niet onderschatten. Dat zal een enorme impact hebben op de prestaties en fysieke gesteldheid zowel nationaal als internationaal.