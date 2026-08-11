Emre Mor beleefde dinsdagavond een wedstrijd die hij niet snel zal vergeten. De aanvaller begon zijn invalbeurt tegen Olympiakos nog met een opmerkelijk probleem rond zijn oorbel, maar groeide in de verlenging uit tot de grote held van NEC. Met zijn 2-1 schoot hij de Nijmegenaren naar de play-offs van de Champions League. Na afloop hield Mor het niet droog.

Mor moest al in de eerste helft binnen de lijnen komen voor de geblesseerde Sami Ouaissa, maar zijn invalbeurt liep enkele minuten vertraging op omdat hij zijn oorpiercing niet uit kreeg. Trainer Dick Schreuder reageerde woedend en ook onder anderen Dusan Tadic en Tjaronn Chery maakten hun ergernis duidelijk.

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Na afloop kon Mor er zelf alweer om lachen. "Ik zei tegen de trainer: sorry, ik heb nooit gehoord dat je een oorbel niet mag afplakken", vertelt hij. "Uiteindelijk kreeg ik het slotje niet los en heb ik hem gewoon uit mijn oor getrokken. Het bloedde, maar het is oké."

Dat bleek achteraf misschien zelfs een goed voorteken. "Misschien heb ik gescoord omdat ik hem eruit heb getrokken", grapt Mor. "Dus ik ga er niet meer mee spelen."

De oorbel droeg hij overigens niet vanwege het uiterlijk. "Ik heb hem nog niet zo lang. Volgens mij is het iets Japans of Chinees dat helpt met slapen. Het is dus niet omdat ik hem mooi vind. In andere wedstrijden had ik hem ook gewoon afgeplakt. Ik wist niet dat dat niet mocht."

Mor wordt emotioneel na doelpunt

Het verhaal van de avond kreeg uiteindelijk een volledig andere lading. In de verlenging kwam de bal voor de voeten van Mor, die NEC met zijn treffer op 2-1 zette. Na het doelpunt waren de tranen zichtbaar.

"Het zijn geen makkelijke jaren geweest", zegt Mor. "Ik denk dat ik daar in de nabije toekomst misschien wat meer over ga vertellen. Maar het is niet makkelijk voor me geweest."

Juist daarom kwam zijn doelpunt zo hard binnen. "Om dan terug te komen en op deze manier te scoren... Daar heb ik de laatste weken en maanden van gedroomd. Daarom werd ik een beetje emotioneel."

Veel tijd om bij zijn gevoelens stil te staan kreeg hij niet. "Een minuut later moest ik alweer verdedigen", glimlacht Mor.

De 29-jarige aanvaller hoopt in Nijmegen vooral één ding terug te vinden: plezier. Van een grote wederopstanding of het opnieuw uitvinden van zichzelf wil hij nog niet spreken.

"Ik probeer gewoon gelukkig te zijn. Natuurlijk wil iedereen succesvol zijn, maar ik wil vooral gelukkig zijn. Dat is het belangrijkste. Als je gelukkig bent, talent hebt en hard werkt, dan komen de andere dingen vanzelf. Je hoeft succes niet achterna te jagen. Je moet proberen gelukkig te zijn en van je leven te genieten."

Dat gevoel begint bij NEC langzaam terug te keren. "Ja, maar sommige dagen ook niet. Ik heb daar veel met de trainer over gesproken. Het is een proces en dat kost tijd. Vandaag scoor ik, maar volgende week kan ik weer een slechte wedstrijd spelen. Met deze trainer en dit team hoop ik dat het uiteindelijk succesvol wordt. Niet alleen voor mij, maar voor de hele ploeg."