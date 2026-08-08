Telstar stunt met overwinning op NEC: droomdebuut voor Henk Brugge

NEC is zaterdag met een pijnlijke nederlaag aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen. De Nijmegenaren kwamen in eigen huis al binnen een halve minuut op achterstand tegen Telstar, stonden halverwege met 0-2 achter en slaagden er ondanks een late aansluitingstreffer van Kaj Sierhuis niet meer in de schade te herstellen: 1-2. Het betekende een droomdebuut voor trainer Henk Brugge bij Telstar.

NEC trad vier dagen na de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos aan met drie wijzigingen. Dusan Tadic maakte zijn basisdebuut, terwijl ook Brayann Pereira en Isak Hansen-Aarøen begonnen. De thuisploeg kreeg echter nauwelijks de tijd om in de wedstrijd te komen.

Telstar straft kwetsbaar NEC genadeloos af

Artikel gaat verder onder video

Na nog geen halve minuut ging het al mis. Een ingooi werd doorgekopt en Patrick Brouwer kreeg alle vrijheid in het strafschopgebied. Hij schoot overtuigend langs Gonzalo Crettaz: 0-1.

NEC reageerde en drong Telstar terug. Sami Ouaissa zag een kopbal worden verwerkt tot hoekschop, Tjaronn Chery testte Ronald Koeman junior uit een vrije trap en Tadic schoot voorlangs. In de dertiende minuut was de gelijkmaker heel dichtbij. Een voorzet van Clement Bischoff werd niet geraakt en eindigde op de paal, waarna Ouaissa de rebound hoog over schoot.

De aanvallende intenties konden de defensieve problemen niet verhullen. Telstar kwam meerdere keren gevaarlijk door en sloeg in de 24ste minuut opnieuw toe. Na een snelle omschakeling stond Rui Mendes volledig vrij in het strafschopgebied. Ook hij passeerde Crettaz: 0-2.

© Imago

NEC hield daarna het initiatief. Noé Lebreton kwam net niet tot een schot, Ouaissa zag een inzet geblokt en Chery dwong Koeman junior met een afstandsschot tot een redding. Bij rust bleef de verrassende achterstand echter staan.

Sierhuis brengt De Goffert laat tot leven

Dick Schreuder greep direct in en bracht Sierhuis voor Darko Nejasmic. NEC ging met meer risico spelen, maar juist Telstar kreeg mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Jelani Seedorf verscheen alleen voor Crettaz, terwijl Soufiane Hetli na een vrije trap een enorme kans op de 0-3 volledig verkeerd raakte.

Tussendoor liet NEC zelf dé mogelijkheid op 1-2 liggen. Tadic legde goed terug op Lebreton, die een volledig open verre hoek voor zich had maar naast schoot.

Na een driedubbele wissel werd de jacht steeds opportunistischer. Sierhuis leek in de 76ste minuut eindelijk raak te koppen uit een voorzet van Tadic, maar de bal belandde op de bovenkant van de lat.

Zeven minuten later lukte het alsnog. Opnieuw bediende Tadic de spits en ditmaal kopte Sierhuis wél binnen: 1-2. De Goffert ontwaakte en NEC zette alles op de gelijkmaker. Tadic zag een schot in het strafschopgebied worden geblokt, waarna ook in zes minuten blessuretijd de ene na de andere voorzet richting het Telstar-doel ging. Pogingen van onder anderen Clement Bischoff en Emre Mor verdwenen over en naast, waardoor Telstar de voorsprong vasthield.